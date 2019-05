Tanjug | 12. maj 2019. 11:42 > 14:03 |

Pendarovski je izrazio posebno zadovoljstvo što se obraća u svojstvu predsednika u Sobranju Severne Makedonije, "države koja postaje članica NATO i čeka početak pregovora sa EU".









"Mi nemamo rezervnu otadžbinu koju možemo nazvati naš dom, večna nek nam bude Severna Makedonija", zaključio je Pendarovski.







Svečanosti je prisustvovao sad već bivši predsednik Đorđe Ivanov, kao i prethodni predsednik Branko Crvenkovski, supruga poginulog makedonskog predsednika Borisa Trajkovskog, načelnik Generalštaba makedonske vojske, guvernerka Narodne banke, poglavari verskih zajednica, predstavnici sudske vlasti.





IVANOV: UJEDINjENI ĆETE DOSTIĆI USPEŠNU MAKEDONIJU



Odlazeći predsednik Severne Makedonije Đorđe Ivanov se zahvalio makedonskom narodu i makedonskim građanima na ukazanom poverenju i podršci tokom njegovog mandata u svojstvu šefa države u dva navrata, prenosi TV 21.



"Bila mi je ogromna čast, zadovoljstvo i odgovornost da obavljam funkciju predsednika Republike Makedonije tokom proteklih deset godina", istakao je Ivanov u pozdravu upućenom makedonskim građanima.



On je pozvao građane "da budu zdravi i živi, te da ne zaborave da će samo ujedinjeni i uz međusobno poštovane ostvariti prosperitetnu i uspešnu Makedoniju".



"Funkcije dolaze i prolaze, ali čovečnost ostaje", zaključuje se u pozdravu predsednika Ivanova.



















Prvi predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski, koji je danas i zvanično stupio na dužnost, poručio je da će biti predsednik svih građana - i oni koji nisu glasali za njega, kao i onih politički neopredeljenih.U svom prvom obraćanju u svojstvu šefa države istakao je da smatra da Severna Makedonija ima dobre odnose sa svim susedima, što je, ističe, posebno važno imajuć u vidu geografski položaj njegove zemlje i strukturu stanovništva.Pendarovski je kazao da će raditi posvećeno na sprovođenju najvažnijih državnih interesa, da će povećati diplomatsku aktivnost kako bi država što pre postala članica NATO i otpočela proces pristupanja u EU."Balans između međuetničkih zajednica predstavlja stub nacionalne bezbednosti i tu je najvažnije ponašanje glavnih političkih subjekata. Ja ću, kao predsednik, zahtevati odgovornost za iskazanu reč bez obzira da li smo u izbornoj kampanji ili ne", istakao je Pendarovski.Pendarovski je dodao da je na polju međuetničkih odnosa u Severnoj Makedoniji najvažnija činjenica što sve etničke zajednice tu državu, kako je kazao, nazivaju "svojom", ocenivši da je to retkost na Balkanu.U svom prvom obraćanju u svojstvu šefa Severne Makedonije pozdravio prisutne goste, između kojih su bili i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Bugarske Rumen Radev, predsednik Albanije Ilir Meta, predsednik kosovskih privremenih institucija Hašim Tači, ministri spoljnih poslova Grčke i Crne Gore, zamenici ministra spoljnih poslova Turske i Poljske, kao i visoki predstavnik kabineta predsednika Slovenije.Kazao je i da je ovaj izborni proces bio od posebnog značaja ne zato što je on pobedio, već zato što su domaće, makedonske institucije i međunarodne posmatračke misije donele ocenu da je reč o fer, poštenim i demokratskim izborima."Obraćam se svim građanima koji su učestovali u izbornom procesu i onima koji nisu učestvovali, onima koji su politički opredeljeni, kao i onima koji nisu opredeljeni, i uverevam ih da ću biti predsednik svih građana bez obzira da li su me podržali ili ne", istakao je Pendarovski.Izrazio je žalenje što je Severna Makedonija država u Evropi sa izrazitom političkom podeljenošću, što je, smatra, posledica ponašanja domaćih političara."U političkoj sferi prvi zadatak će mi biti saradnja sa opozicijom. Takođe, bitno mi je da štitim prava nacionalnih manjina jer je osnova demokratije da se zaštite manjine od samovolje većine", kazao je Pendarovski.Dodao je da energija i potencijal makedonskog društva drustva moraju biti ujedinjeni oko najznačajnih strateskih interesa države.Obećao je i da će raditi na podizanja nivoa ekonomskog razvoja, da će voditi politiku nulta tolerancije za kriminal, korupciju i nepotizam, jer, "sve to smanjuje poverenje u institucije a mlade tera da napuste drzavu".Smatra da Severna Makedonija gaji odlične odnose sa svih pet suseda, te da je to odlicno za razvoj zemlje sa specifičnom geografskom pozicijom i strukturom stanovništva.On je zaključio da su neophodne sistemske i kadrovske reforme u državi.Inauguracija je održana u makedonskom Sobranju, na početku je intonirana himna, a zatim je Pendarovski dao svečanu izjavu pred poslanicima, članovima vlade, verskim poglavarima, prvim ljudima vojske, diplomatskim korom i gostima iz inostranstva, čime je zvanično počeo njegov petogodišnji mandat.Kako je ranije saopšteno u Skoplju, na inauguraciju su bili pozvani i predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker, šefica diplomatije EU Federika Mogerini, evropski komesar za proširenje Johanes Han i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, ali niko od njih nije prisustvovao svečanosti.