05. maj 2019.

Izlaznost u drugom krugu predsedničkih izbora u Severnoj Makedoniji do 10 časova je 6,31 odsto, što je u odnosu na prvi krug više za samo 0,26 odsto, saopštila je Državna izborna komisija.Na osnovu podataka sa 88,8 odsto biračkih mesta, do 10 časova je glasalo 99.192 građana.Najveći odziv glasača bio je u mestima Kriva Palanka, 14,91 odsto, Demir Kapija, 13,24 odsto, Kratovo, 12,46 odsto, i Berovo,11,06 odsto.Najniži odziv u drugom krugu ima u naseljenim mestima Vrapčište, 1,16 odsto, Debar, 1,29 odsto i Bogovinje, 1,31 odsto.Na osnovu podataka vanrednih lokalnih izbora u Ohridu i Novom Selu, do 10 časova je glasalo 4.062 građana, odnosno 6,38 odsto.