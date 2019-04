M. SEKULOVIĆ | 30. april 2019. 14:45 | Komentara: 0

Ovde je izvršen jedan od najnovijih zločina nad narodom, nad Crkvom Božjom. Ovde su postradala deca Julija i njena sestra Olivera, dečak Mirosav, Milka, Manojlo i Vukić, od savremenih nacifašista-NATO pakta.Ovako je besedio u crkvi Svete Petke na Murini kod Plava mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, povodom 20 godina zločinačkog bombardovanja i stradanja šest meštana varošice na Limu, od kojih su troje bili deca.- Raduje me što ste ovde tako imenovali Trg žrtava NATO pakta. Šta se to desilo sa Murinom? Isto ono što i sa Velikom i Polimljem 1941-1945, kada je fašistička divizija Skenderbeg sa još nekima poklala na stotine žena, dece i staraca. Bila su to druga vremena, a sada je NATO pakt doneo taklve zločine. Nato pakt je ustavri naša traghedija, tragedija vlasti u Crnoj Gori, koja je postala član toga pakta i time se hvali. a u isto vreme kaže da je nastavak antifašističkohg pokreta. Da je zaista nastavak tog pokreta, ne bi postala član tog pakta, koji je nastavak nacifašizma u Evropi, kazao je mitropolit Amfilohije, ističući da ono što sui fašisti tokom Drugog svetskog rata radili u ovim krajevima, nastavljeno NATO bombardovanjem, BiH, Republike Srpske, Srbije i Crne gore, Kosova i Metohije.- Plod tog bombardovanja je još strašnije-davanje Kosova i Metohije u ruke onih koji su stid i sram ne samo Evrope, nego i čestitog albanskog naroda. Oni koji danas vladaju Kosmetom počinili SU velike zločine I na tim zločinima, zajedno sa NATO paktom, nastavljaju da delaju. Oni pokušavaju da nametnu taj zločin da ga prihvati nesrećna Srbija, a crnogorska vlast ga je već prihvatila. Šta će da radi sa ovim žrtvama muriniskim, sa malim Sašom Stojićem vojnikom-detetom od 19 godina, sa trojicom radnika ubijenih u Podgorici, sa hiljadama pobijenih širom Srbije i Crne Gore? Mučenici murinski su svedoci pred Evropom pred svetom, zločinačke nesrećne bande, one Evrope neslavnog Solane, Blera, Amerike i Klintona obezbožena, zločinačke Evrope koja je nastavila zločine koje su započeli još krstaši, nastavio Napoleon, i nacifašisti, a sa druge strane boljševici, titotisti, tzv. proleterijat. Nasleđe toga su oni koji danas nastavljaju da gospodare sudbinom Evrope. Evo vam živih svedoka nebeskih, ove dece ovde pobijene na Murini, besedio je mitropolit Amfilohije.- Hristovo Vaskrsenje svedoči da je život, Bog jači od laži i lažnih idola ovozemljaskih, jači od smrti. Dve vrste ljudi postoje u ovom svetu: oni koji je veruju u večnost, večno ljudsko dostojanstvo, besmrtno, neuništivo, za koje nema smrti blagodareći Hristovom vaskrsenju, i oni koji se klanjaju smrti i prolaznosti i koji neprekidno proizvode smrt uništavajući ljude i zemaljske narode ovde na Zemlji, kazao je mitropolit, koji je juče saopštio da će za završetak crkve Sv.Petke u Murini biti opredeljeno još 50.000 evra, te da će na njenim svodovima biti oslikani likovi dece i pobijenih u ovom mestu, ali i oni koji su ih bombama ubili.