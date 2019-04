M. STANČIĆ | 21. april 2019. 14:45 > 20:53 |

NA prvim predsedničkim izborima u Republici Severnoj Makedoniji (RSM) posle potpisivanja sporazuma sa Grčkom u Prespi, okončanjem spora zbog imena države i promene Ustava, šestim od osamostaljenja, u nedelju se za najvišu funkciju u državi sa petogodišnjim mandatom, nadmetalo troje univerzitetskih profesora. Među njima je i jedna žena.

Građani biraju između kandidata koalicije okupljene oko vladajućih stranaka Socijaldemokratskog saveza i albanske DUI Steve Pendarovskog, nezavisnog kandidata koga podržava najveća opoziciona stranka VMRO-DPMNE Gordane Siljanovski-Davkove i nezavisnog kandidata kog su podržale opozicione albanske stranke Alijansa za Albance i BESA Bljerima Reke.

U prvom krugu predsedničkih izbora koji su, prema procenama, ozbiljan test političke podrške za opstanak vlasti predvođene SDSM, lidera i premijera Zorana Zaeva, neophodno je da kandidat dobije većinu od ukupnog broja birača.

Predizborne procene nezavisnih anketa su da dva "vodeća kandidata", Pendarovski i Siljanovska Davkova, najverovatnije taj većinski "učinak" nemaju, u uslovima izraženih podela u elektoratu, kako makedonskom, tako i albanskom, i da će odluka biti na "popravnom" glasanju u drugom krugu, 5. maja.

No, shodno važećoj regulativi za izbor predsednika u drugom krugu neophodno je osvajanje većine glasova od 40 odsto upisanih birača. Ta neizvesnost karakteriše ove izbore. Jer, ukoliko i u drugom krugu ne bude dostignut cenzus za izbor predsednika države, koji je po Ustavu vrhovni komandant oružanih snaga i potpisnik ukaza, zakona usvojenih u parlamentu, čitav proces se - ponavlja.

