Beta | 06. februar 2019. 11:41 > 13:36 |

Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da je Makedonija danas sedanjem za isti sto sa saveznicima u NATO obezbedila trajnu stabilnost i prosperitet, dodajući da su napredak i razvoj sada nezaustavljivi.PROČITAJTE JOŠ -Pošto je 39 čanica NATO potpisalo pristupni protokol za Makedoniju, Zaev je u čestitci građanima naveo da je danas "veliki istorijski dan za sve građane" jer je njihovoj zemlji dobrodošlicu poželeo najveći bezbednosni savez na svetu."Danas nam je najveći bezbednosni savez na zemlji rekao: dobrodošli. Danas smo seli rame uz rame s našim saveznicima, za isti sto, u istoj alijansi. Srećni smo i treba da budemo, jer smo obezbedili trajnu stabilnost za našu zemlju. Obezbedili smo sigurnost, bezbednost i mir. Progres i razvoj su sada nezaustavljivi", naveo je Zaev u posanoj izjavi.Makedonski premijer je ocenio da će pristupanje NATO-u omogućiti da sadašnje i buduće generacije žive bolje.Potpisivanjem Pristupnog protokola Makedonija je dobila pravo da učestvuje na sastancima NATO bez prava glasa, a punopravna članica postaće kada svih 29 zemalja Alijanse u parlamentima ratifukuju protokol.Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg ocenio je povodom potpisivanja pristupnog protokola sa Makedonijom da je "danas istorijski dan"."Svi NATO saveznici potpisali su Pristupni protokol sa Makedonijom koji će doneti više sigurnosti i prosperiteta čitavom regionu", napisao je Stoltenberg na Tviteru po okončanju ceremonije u Briselu."Radujem se danu kada će se 30 zastava vijoriti ispred sedišta NATO", naveo je on.Ambasadori 29 zemalja članica NATO potpisali su danas u Briselu Protokol o pristupanju Makedonije, u prisustvu generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga i makedonskog ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova.Stoltenberg je rekao da ceremonija potpisivanja označava početak procesa ratifikacije. Crna Gora, poslednja zemlja koja se pridružila NATO, morala je da čeka oko godinu dana dok sve članice nisu ratifikovale protokol o pridruživanju.Za Makedoniju će to prva uraditi Grčka ove nedelje i od tada će Makedonija zvanično početi da se zove Severna Makedonija i postaće članica Alijanse pod tim imenom, moguće kasnije ove godine ili početkom 2020."Uveren sam da će ovaj proces teći glatko", rekao je Stoltenberg.Generalni sekretar NATO je pohvalio političku hrabrost premijera Grčke i Makedonije, Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaeva, prenela je agencija AP.Stoltenberg nije želeo da ulazi u spekulacije ali je rekao da će Severna Makedonija učestvovati kao zvanica na sastanku ministara spoljnih poslova NATO u aprilu u Vašingtonu.On je odbacio sumnje oko vojne nespremnosti zemlje. Rekao je da Severna Makedonija učestvuje u vežbama i misijama NATO u Avgvanistanu i da će njen ulazak doprineti bezbednosti i "jačanju stabilnosti na istočnom krilu Evrope", prenosi Frans pres."Vlada u Skoplju je preuzela obavezu da svoje troškove za vojsku podigne na dva odsto svog BDP-a do 2024. i počela je da ih povećava," dodao je Stoltenberg.Vidno dirnut ovim trenutkom Dimitrov je rekao da je ceremonija "rezultat rada mnogih generacija" i zahvalio se premijerima Grčke i Makedonije na prevalzilaženju spora oko imena."Ovo nije bilo neizbežno, ovo čak nije bilo ni vrlo verovatno", rekao je on i dodao da je to dokaz da je "nemoguće zapravo ostvarljivo i moguće".Citirajući britanskog oficira i pisca T. E. Lorensa, poznatijeg kao Lorensa od Arabije, Dimitrov je rekao: "Ništa nije napisano dok ga mi ne napišemo. Mi možemo da promenimo našu sudbinu, mi možemo da ugrabimo šanse i ja mislim da je to ono što smo uradili".Grčka je blokirala članstvo Makedonije u NATO deset godina zbog spora oko imena.Makedonska vladajuća Socijaldemokratska partija ocenila je ovo potpisivanje kao "istorijski čin" i "istorijski uspeh" za zemlju i njene građane."Posle godina izolacije, nazadovanja i neizvesnosti Makedonija sedi za istim stolom sa državama demokratskog sveta", navela je partija u saopštenju.Pre ceremonije makedonski premijer Zoran Zaev je rekao za nacionalnu televiziju MTV da je spor oko imena sa Grčkom bio teret koji je decenijama vukao zemlju na dole. On je rekao da će njegova vlada sada da se usredsredi na ekonomiju, vladavinu prava, bolje zdravstvo i školstvo i više plate.Diplomatski izvori ocenjuju da je cilj da Makedonija postane član na samitu NATO u decembru u Londonu, prenosi agencija Frans pres.