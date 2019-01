Tanjug | 14. januar 2019. 14:44 > 17:01 |

Hrvatska vlada poništila je u ponedeljak odluku o kupovini izraelskih aviona.

Jedina tačka dnevnog reda današnje sednice bila je stavljanje van snage odluke o nabavci višenamenskih borbenih aviona, prenosi zagrebački "Index".

Premijer Andrej Plenković najavio je detaljnu analizu ovog slučaja na osnovu čega će se kako je rekao "donositi dalje procene i odluke kako zadržati sposobnost HRZ-a i kako definisati novi tender".

Hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević izjavio je u utorak, nakon što je vlada poništila odluku o nabavci izraelskih borbenih aviona, da će se pokrenuti novi proces nabavke borbenih aviona."Ako pitate mene lično koji je to model, to je platforma F-16. Želeo bih da to budu novi avioni, da to bude manje komada, ali moramo da se odgovorno odnosimo prema novcu poresnih obveznika", rekao je Krstičević, prenosi sajt Index.On je izrazio nadu da će i SAD, kao partner Hrvatske, učiniti sve da Hrvatskoj da najbolju ponudu.Upitan koliko bi novih američkih aviona Hrvatska kupila, on je rekao da se mora uraditi najbolja procena cene i kvaliteta.