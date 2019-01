Tanjug | 13. januar 2019. 16:28 | Komentara: 0





Mitropolija crnogorsko-primorska SPC prekinula je komunikaciju sa crnogorskim Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, zbog nepozivanja da da svoj sud o nacrtu zakona o pravnom položaju crkava i verskih zajednica.





Mitropolit Amfilohije je nedavno izjavio da se Mitropolija stavila na raspolaganje da pomogne oko donošenja tog zakona, ali da je problem što nije pozvana da učestvuje u pripremi.

Cilj napada crnogorske vlasti i dela nevladinog sektora na mitropolita Amfilohija je da se ove godine oduzime imovina Srpske parvoslavne crkve u Crnoj Gori, a Mitropolija crnogorsko-primorska ostavi bez hramova i drugih objekata i onemogući opstanak sveštenstva i monaštva SPC u Crnoj Gori, ocenjuju sagovornici Tanjuga.Reč je o nemeri da se zakonom o slobodi veroispovesti, čiji nacrt predviđa da svi verski objekti i zemljište koja koriste verske zajednice na teritoriji Crne Gore, a izgrađeni su, odnosno bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. budu vraćeni u državno vlasništvo, čime se, ukazuju analitičari, želi "slomiti kičma" duhovnom identitetu Crne Gore.Reakcije vlasti i optužnicu koju je protiv mitropolita Amfilohija podigla NVO "Crnogorski pokret" zbog izjave da je Crna Gora napravila tri ključne greške - priznanje Kosova, stvaranje samozvane Crnogorske pravoslavne crkve i uvođenje sankcija Rusiji, verski analitičar Željko Injac vidi kao neosnovane, jer, kako kaže, Amfilohije nije rekao ništa pogrešno."To, nije to bio napad na režim, ili na državu Crnu Goru. On je ukazao na ono što je dužan da ukaže kao mitropolit", rekao je Injac za Tanjug.On podseća da je kanonski nepriznata Crnogorska pravoslavne crkve (CPC) ustvari nevladina organizacija, koja nema vernike niti članstvo i da je reč o "državnom projekatu radi menjanja identiteta Crne Gore i Crnogoraca".U tu svrhu, smatra Injac, zvanična Podgorica će pokušati da oduzme imovinu SPC u Crnoj Gori, što je zapravo pokušaj da se SPC u Crnoj Gori ostavi bez finansijske mogućnosti za obezbeđivanje sveštenstva, monaštva..."Naravno da to ne bi uništilo Mitropoliju, ali bi je dovelo u jedan nezgodan položaj kakav recimo ima Ohridska arhiepiskopija u Makedoniji."To znači da bi bila proterana iz svojih hramova, koji bi ostali prazni i zaključani. I SPC bi morala da gradi nove ili da drži liturgije u nekim privatnim domovima", ističe Injac.On predviđa da će sukob između vlasti i srpske mitropolije u Crnoj Gori biti sve snažniji jer, zaključuje, "dok država napada, Mitropolija će biti u obavezi da brani sebe".Crnogorski politički analitičar i poznavalac tamošnjih verskih prilika, Igor Damjanović, kaže da su prethodni božićni praznici bili svojevrstan slobodan referendum vernika o odnosu vernika prema pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori i da je odgovor na to izjašnjavanje bio - masivni odziv na skupove u organizaciji Mitropolije crnogorsko-primorske i veoma mali broj onih koje je okupio Miraš Dedeić.To je i indirektna poruka, kaže on, da bi zakonom najavljeno redefinisanje imovinskog statusa Mitropolije crnogorsko-primorske predstavljalo pored pravnog, i versko nasilje."Autoritet nove tzv. istorije Crne Gore vladajući režim ne gradi na istorijskim izvorima, već na instrumentima državne prinude, koji po nedavno usvojenim zakonima uključuju i mandatne kazne. Osnovni postulat te nove, tzv. istorije Crne Gore je ''srpska okupacija'', ne samo 1918. godine, već i u vreme Nemanjića", naglašava Damjanović u izjavi Tanjugu.Prema njegovim rečima, usvajanje najavljenog zakona i državna konfiskacija crkvene imovine, stečene pre 1920. godine, sa sobom bi, pored narušavanja imovinskih prava i verskih sloboda, nosilo i niz apsurda."To bi značilo i podržavljenje crkava i manastira podignutih od strane ''okupatora'' Nemanjića, odnosno verskih objekata na teritoriji Boke Kotorske, koja u sastav Crne Gore prvi put ulazi 1945. godine", zaključuje Damjanović."Nažalost i Nacrt koji je donesen, donošen je bez ikakvog našeg učešća i to se i do danas produžava. Nema nijedne druge ustanove u Crnoj Gori i neke nevladine organizacije, da kad se o njoj donosi neki zakon ili pravila, da se onaj koji je subjekt tih zakona ne pozove na učešće. Jedino je to slučaj sa Mitropolijom crnogorsko-primorskom. Imamo obećanja da će to biti prevaziđeno. Ja verujem da će to država ispoštovati, što je najelementarnije pitanje i stvar u čitavoj Evropi. To se tako radi svuda", kazao je između ostalog Amfilohije.