Tanjug | 08. januar 2019. 11:50 | Komentara: 0

ZAGRE - Lider SDSS u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, najoštrije je osudio postupak Ivana Đakića, koji je na Fejsbuku objavio fotografiju ustaše koji u ruci drži odrubljenu glavu srpskog vojnika, i poručio da, ako nadlezni u Hvatskoj nešto ne preduzmu povodom ovog događaja, krivičnu prijavu će podneti srpska zajednica.Pupovac je podsetio da je kazna za ovakvo delo tri godine zatvora, ali je istakao i da zbog dosadašnje prakse, nije siguran da će pravosudni organi reagovati i ovo adekvatno kazniti. Mlađi Đakić, inače sin HDZ-ovog poslanika Josipa Đakića je ispod fotografije na Fejsbuk statusu napisao: "Svim "prijateljima" srbićima sretan Božić", koju je kasnije obrisao.Pupovac je na vanrednojj konferenciji za novinare ovim povodom rekao da SDS S traži da ova poruka Ivana Đakića bude ozbiljno shvaćena. "Hrvatskoj danas ne preti ni Jugloslavija ni komunizam već proustaški revizionizm i tražim jasnu osudu toga", rekao je Pupovac.Mi očekujemo da nadležne institucije sudske vlasti u ovom i svakom drugom slučaju deluju u skladu sa zakonom. "Očekujemo od najviših institucija vlasti i moralnih integriteta da uvide ono što mi uviđamo a to je da je to razarajuća pojava za našu zemlju i naše društvo. I ovo shvatite kao način naše borbe da se to promeni, uključujući nas same", rekao je Pupovac, čija stranka, inače, podržava vladajuću koalilciju u Hrvatskoj.PROČITAJTE JOŠ -Upitan šta očekuje od premijera Andreja Plenkovića, Pupovac je rekao da aktuelna vlada i premijer Plenković imaju njegovu i podršku njegove stranke. Međutim, dodao je da Plenković, kako je rekao, ne može imati podršku pod bilo kojim uslovima i od bilo koga.Lider SDSS, poslanik u saboru i predsednik Srpskog narodnog vijeća je rekao i da je ovo prvi put da jasno kaže da nema poverenja u nadležne da će uraditi ono na šta ih obavezuje zakon, a to je da ovakva dela sankcionišu po službenoj dužnosti.To poverenje je, kazao je, izgubio jer do sada se tako nešto nije događalo, a nije, dodao je, ohrabren ni stanjem u pravosuđu. "Previše je uticaja i previše tolerancije i previše naviknutosti na ovakve stvari. Previše toga što se dopušta i govori i što može prolaziti nekažnje, a traje već dugo", kazao je Pupovac i dodao da oni koji treba ne rade svoj posao, a trebalo bi da pre svega štite državu, poštuju zakon i Ustav i zaštite one koji su ovom vrstom napada napadnuti.Podsetivši da je ova poruka došla dan nakon što su na Božićnjem prijemu odaslate poruke drzavnog vrha, uprkos tome što je predsednika Kolinda Grabar Kitarović primila povodom Božića najviše predstavnike SPC u Hrvatskoj . Nije, međutim, čuo da su se oni oglasili ovakve poruke komentarisali ili osudili jer one "izazivaju zebnju, strepnju strah i predstavljaju duboku uvredu za srpsku zajednicu".Istakavši da se ovo tiče svih u hrvatskom društvu, pa i novinara, Pupovac je zapitao o može da ima privilegiju da širi ovakvu vrstu poruka. Poručio je da onaj ko tu privilegiju stvara i dozvoljava, taj se mora zamisliti."I zato smo organizovali ovu konferenciju, više zbog njih, nego zbog njega, mnogo više zbog nas, nego zbog njega i njih", kazao je Pupovac. Juče su, istakao je, na meti bili pravoslavni vernici, prekjuče novinar, a sutra će biti neko drugi. "Ovo je poruka i onima koji su bili na prijemu u SNV-u povodom pravoslavnog božića", naveo je Pupovac.I mada, kako je ponovio, nije uveren da će nadležni, oni kojima je to dužnost, nešto učiniti povodom ove poruke, Pupovac je rekao da će u tom slučaju to učiniti neka od srpskih zajednica protiv ovog dela, ali i svakog drugog sličnog dela.