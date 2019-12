Milica Ostojić | 09. decembar 2019. 08:56 > 09:17 |

U provinciji Firence jutros u 4.37 sati u vise navrata tresla se zemlja u Skarperiji i San Pjero, u Mudjelu, najjači potres je iznosio 4.5 stepeni po Rihteru, na dubini od 9 kilometara.





Stanovništvo je napustilo kuće i stanove, hladno je, pada kiša i prvi smeštaj je našlo u automobilima. Nema ljudskih žrtava, ali ima oštećenja na zgradama starijeg tipa i na crkvama, evidentne su pukotine i malter koji se sručio na tim lokacijama, oštećenja su zabeležena i u mestu Barberino, a potres se osetio i u Firenci i Pistoji.



Potom je usledila serija zemljotresa manje jačine, aktiviran je operativni stab Civilne zastite, radi se na terenu da se proveri stanje škola i vrtića stoga su zatvoreni u tim mestima. Takođe su zaustavljeni vozovi na brzoj pruzi Milano-Rim dok se ne proveri stanje na linijana, ako ne bude oštećenja biće u jutrošnjim satima stavljeni u pogon.







Škole su se zatvorene u mestu Vernio, u provinciji Prato, kao mera predostrožnosti, a opštinske vlasti su naredile proveru eventualnih oštećenja na zgradama.