Policija na Filipinima uhapsila je u petak Lojda Bagtonga (21) zbog sumnje da je brutalno ubio jednu ženu, a potom pojeo njen mozak.

Bagtong je uhapšen nekoliko sati nakon što je obezglavljeno telo pronađeno u selu Talisajan na ostrvu Mindanao, nekoliko kilometara od kuće osumnjičenog.

Tokom saslušanja Bagtong je rekao da mu je, "dok je bio pijan i gladan, prišla nepoznata žena i počela da mu se obraća na engleskom jeziku, koji nije razumeo".

- To ga je najverovatnije iziritiralo i napao je - rekao je jedan policijski zvaničnik koji je uključen u istragu.

Očevici su rekli da su videli Bagtonga i nepoznatu ženu kako šetaju ulicom ka mestu gde je kasnije njeno telo i pronađeno. Sumnja se da je osumnjičeni vezao žrtvu, a potom je iskoristio mačetu koju je nosio za pojasom da je obezglavi. Glavu je onda spakovao u maramu i odneo je kući.

Bagtong je navodno rekao policiji da je po ulasku u kuću skuvao malo pirinča, a potom je iz lobanje izvukao mozak žrtve i sve zajedno pojeo. Ostatke lobanje bacio je u kanal nedaleko od kuće.

Kako prenose mediji, žrtva ne samo da je bila obezglavljena, već je bila i polugola. Na telu neidentifikovane žene bile su samo pantalone, dok na gornjem delu tela nije nosila ništa.

Policija je u kući pronašla krvavu maramu u kojoj je Bagtong nosio glavu žrtve.

