Devojčica (16) silovana je u Gimnaziji Mayde Creek u Hjustonu. Nju je napastvovao dečak (11) u holu škole, a nesrećna devojčica je vrištala pola sata, ali joj niko nije pomogao iako su u tom trenutku časovi bili u toku.





Užas se dogodio 22.novembra. Devojčica je rekla da je napao dečak čije ime nije znala, da je oborio na pod , a potom bio vrlo nasilan.





- Oborio me je na pod, a zatim otkopčao pantalone, posle toga je pčeo da me dodiruje, okrenuo me i silovao - rekla je devojčica koja je htela da ostane anonimna.







Devojčica je rekla da je vrištala tih pola sata, ali da niko nije prišao da joj pomogne. Napad na nju se završio kada se oglasilo zvono za kraj časa. Prema njenim rečima, dečak, je ustao, zakopčao šlic i mirno odšetao.





Roditelji silovane devojčice su besni.





- Znate, moja ćerka je bila nevina pre ovog napada. Njeno prvo iskustvo je silovanje - rekla je devojčicina majka. - Besna sam. Moje stanje se može opisati rečima dam u dubokoj mračnoj rupi. Silovatelj mora da odgovara.





Inače, devojčicina majka je slučaj prijavila školi koja trenutno radi na rešavanju ovog slučaja.





- Kada moja ćerka dođe u školu, očekujem da je na sigurnom. Najmanje što profesori mogu da učine za nju je da bude bezbedna - rekla je besna majka.