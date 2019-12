Novosti online | 06. decembar 2019. 17:22 |

Postoji velika verovatnoća da će Moskva i Ankara sledeće godine potpisati ugovor o dodatnoj isporuci Turskoj partije ruskih protivvazduhoplovnih raketnih sistema dugog i srednjeg dometa S-400 „Trijumf“, saopštio je direktor Federalne služba za vojno-tehničku saradnju Rusije Dmitrij Šugajev.„Postoji prilično velika verovatnoća da se to desi“, ocenio je Šugajev.Prema njegovim rečima, strane sistematski rade na tom pitanju i žele da sarađuju u toj oblasti.U novembru je generalni direktor „Rosoboroneksporta“ Aleksandar Mihejev rekao da je Rusija isporuku PVO sistema S-400 Turskoj završila pre predviđenog roka, uprkos sankcijama.Kasnije je šef Sekretarijata za odbrambenu industriju Turske Ismail Demir saopštio da druga faza isporuke ruskih sistema PVO odbrane S-400 Turskoj predviđa njihovu zajedničku proizvodnju, što bi moglo biti realizovano do kraja 2020. godine.On je dodao da se nastavljaju tehničke konsultacije sa ruskom stranom o delimičnoj proizvodnji komponenata S-400 u Turskoj.„Rosoboroneksport“ je ugovor o isporuci protivraketnog sistema S-400 „Trijumf“ Turskoj potpisao u aprilu 2017. godine u Moskvi. To je najveći izvozni ugovor Rusije sa nekom od zemalja NATO-a. Prema njemu, Rusija je isporučila Turskoj četiri diviziona sistema PVO S-400 u vrednosti od oko 2,5 milijardi dolara.Isporuke sistema S-400, koje su izazvale krizu u odnosima Turske i Sjedinjenih Američkih Država, počele su sredinom jula.(Sputnjik)