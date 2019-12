Novosti online | 03. decembar 2019. 09:20 | Komentara: 0

TRI žene su krenule na izlet u Severnoj teritoriji Australije kada im se automobil zaglavio u rečnom koritu. Tamra Mekbit-Rajli spasena je 12 noći kasnije, a od njene dve pratilje nema ni traga, ni glasa.





Pedesetdvogodišnja Mekbit-Rajli dehidrirala je i o njoj brinu u bolnici u Alis Springsu, saopštila je predsednica policije Polin Vikari. Za Kler Hokridž i Fu Tran još se traga.





Tri žene su 19. novembra automobilom krenule iz zabačenog Alis Springsa u centralnom delu Australije na popodnevni izlet. Auto im se zaglavio u rečnom koritu jugozapadno od grada. Mekbit-Rajli je krenula na sever i našla vodu posle otprilike kilometar i po.





- Pametno je postupila što je ostala tamo gde je voda, to ju je verovatno održalo - izjavila je Vikari za australijsku mrežu Ej-bi-si.





Nakon što je spasena, žena je ispričala da su njene dve saputnice u četvrtak krenule do 20 kilometara udaljenog puta. Da bi izbegle vrućinu (temperatura je dostizala 40 stepeni), krenule su po noći, a sa sobom su ponele sedam litara vode.





Ona je s psom ostala pored rezervoara, misleći da pas neće izdržati do autoputa "Stjuart", koji povezuje sever i jug Australije.



- Kad se pojavio helikopter, mislila sam da su Kler i Fu stigle do autoputa. Prvo sam to pomislila. Uznemiruje me što nije tako - izjavila je Mekbit-Rajli.



Policija je u kolima našla poruku napisanu 21. novembra, u kojoj je pisalo da su dve žene, stare 40 i 46 godina, otišle prema zapadu, prenosi Blic.





Jedan uzgajivač stoke odigrao je odlučujuću ulogu u spasavanju žene, jer je obavestio policiju da je video tragove točkova.





- Zahvaljujući tome smo našli automobil, a odatle smo pratili tragove i našli nestalu ženu - izjavila je Vikari.