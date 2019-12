Novosti online | 02. decembar 2019. 08:56 | Komentara: 0

ZLOČINI se događaju svakog dana širom sveta, ali malo koji je izazvao apsolutno gađenje i prezir, kao zločin koji je počinio Kristofer Li Vots (Kris Vots) iz grada Frederika, američka država Kolorado.



Krajem novembra prošle godine, Kristofer Vots osuđen je na pet doživotnih robija, bez mogućnosti pomilovanja, a njegovi sugrađani su i dalje u šoku zbog brutalnog ubistva cele svoje porodice.





Pre presude, Kris Vots je policiji priznao da je ubio svoju trudnu suprugu Šenan Vots, kao i njihove dve ćerke Belu (3) i Selest (4). Da stvar bude gora (ako je moguće) policajci su zanemeli kada su čuli motiv za ovo nezapamćeno zlodelo.



No, krenimo redom. Kris i Šenan su se upoznali 2010. godine, a posle venčanja su živeli prilično imućnim životom u kući sa pet spavaćih soba. Šenan je redovno objavljivala snimke na kojima je govorila kako joj je sam bog poslao divnog supruga Krisa, a na tim snimcima su se često pojavljivale i ćerke koje su slale poljupce svom tati.





Sve je delovalo idilično, do 18. avgusta prošle godine, kada se Šenan vratila sa poslovnog puta, a Kris ju je sa decom čekao kod kuće, da bi kasnije sam otišao na posao. Kasnije tog dana, koleginica sa posla pokušavala je da stupi u kontakt s njom, ali nije uspevala. Došla je i na njena vrata, a kada niko nije otvarao, pozvala je policiju. Dok su pretraživali kuću, na vratima se pojavio Kris, i delovalo je kao da je u šoku zbog nestanka porodice.





Ćerke Bela (4) i Selest (3), supruga Šenan





Kris se trudio da pokaže kako je potresen, ali je odmah bio sumnjiv - u samoj kući nije bilo tragova nasilja, a ženin automobil bio je u garaži. Vots je čak dao izjavu za lokalnu televiziju, u kojoj moli da mu pomognu u potrazi za njegovim najmilijima.





Samo dva dana kasnije, Vots je uhapšen kao glavni osumnjičeni. Prvo je pokušao da optuži mrtvu suprugu da je ona ubila ćerke, a da je on ubio nju u nastupu besa. Pao je na poligrafu, a zatim konačno priznao da je ubio svoju ženu i obe ćerke, i da je njihova tela bacio u napušteno skladište za naftu, nedaleko od kuće u kojoj su živeli.





Kada je jednom priznao, nije mogao da se zaustavi. Do detalja je opisao kako je pomoću savijenog ćebeta ugušio trudnu ženu, a zatim i obe ćerke. Ćerka Bela je, pre nego što će biti ugušena, samo rekla: "Ne, tata."



Upitan da objasni svoj bolesni, suludi postupak, Vots je rekao da je našao ljubavnicu, koleginicu sa posla, u koju je bio jako zaljubljen. Hteo je da bude s njom, ali, kako je tvrdio, njegova supruga nije htela da se razvede.



To je bio motiv Krisa Votsa da pobije celu svoju porodicu. On je priznao krivicu 6. novembra 2018. godine, a samo dve nedelje kasnije (20. novembra) osuđen je na pet doživotnih robija.