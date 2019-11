Više osoba izbodeno je u petak u blizini Londonskog mosta, saopštila je britanska policija dodajući da je osumnjičeni zadržan u pritvoru.

"Policija je zadržala u pritvoru muškarca. Verujemo da je nekoliko ljudi povređeno", navodi se na Tviter nalogu policije.

Rojters prenosi, pozivajući se na neimenovani bezbednosni izvor, da je policija pucala u osumnjičenog.

"Izgleda da je neko upucan", rekao je portparol policije. Britanski mediji navode da je most opkolila policija.

Novinar Bi-Bi-Sija rekao je da je video tuču grupe muškaraca na mostu.

Potom je stigla policija i ispaljeni su hici, naveo je on.

Londonska Hitna služba saopštila je da je ovo označila kao veliki incident i da je nekoliko ekipa izašlo na lice mesta.

Na snimcima i fotografijama objavljenim na Tviteru vidi se nekolio policijskih vozila i autobusa na mostu i kamion koji se isprečio preko ulice.

Foto Tanjug/ AP D. Lipinski

Eyewitnesses reporting someone was shot on London Bridge. pic.twitter.com/pzBSabEagU

— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) November 29, 2019