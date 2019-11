Novosti online | 21. novembar 2019. 10:03 | Komentara: 0

Od momenta prvog prikazivanja, „Armata“ je privukla ogromnu pažnju. Neke zemlje, poput Indije, zainteresovane su za nabavku novog supertenka.





(rs.sputniknews.com)



Krajem ove ili početkom iduće godine ruska vojska će dobiti tenk nove generacije T-14 „Armata“, koga eksperti smatraju čudom vojne tehnologije i najpametnijim tenkom na svetu. Novi ruski supertenk je nadmoćniji od svih tenkova kojima raspolažu snage NATO saveza.Ruski zvaničnici nisu naveli koliko će tenkova biti isporučeno, ali se ranije pominjalo da je ugovor potpisan na sto, a da će „Uralvagonzavod“ do 2025. godine proizvesti 2.300 takvih tenkova.Zapadni mediji ocenjuju da je T-14, bez preterivanja, najrevolucionarniji tenk u poslednjih 50 godina. Napravljen je po univerzalnoj guseničnoj platformi „Armata“ i prvi je tenk sa izolovanom oklopnom kapsulom za posadu od tri osobe, sa kupolom na daljinsko upravljanje i sa automatskim mehanizmom za punjenje, što povećava nivo zaštićenosti vojnika i efikasnost otvaranja vatre.Prednosti najpametnijeg tenkaGlavne prednosti ruskog supertenka su njegova masa, kalibar osnovnog oruđa, snaga motora i oklop.„’Armata‘ se poprilično razlikuje od većine savremenih tenkova. Prvi je tenk sa izolovanom blindiranom kapsulom, a borbeni odeljak gde se nalazi top je bez posade, pa oruđe radi automatski, zbog čega je taj deo kompaktniji. Unutrašnjost je podeljena pregradama i osigurava bezbednost posade, što je veoma važno, jer je posada nešto najvrednije u oklopnoj tehnici. Uzimajući u obzir sve njegove karakteristike, može se reći da je ovaj tenk po svojim mogućnostima zaista bolji od ogromne većine stranih tenkova, a možda i gotovo svih“, kaže za Sputnjik ruski vojni ekspert Dmitrij Kornjev.Tenk je prvi put prikazan na Paradi pobede na Crvenom trgu u Moskvi 2015. godine, a ima veliku mobilnost i vatrenu moć.Dosadašnja testiranja „Armate“ na poligonima Ministarstva odbrane pokazala su njene odlične rezultate. Zahvaljujući tome što je korišćena stelt tehnologija, tenk je teško vidljiv na radarima. Ima i svoj radar za otkrivanje neprijateljskih oklopnih vozila. Gađa navođenim raketama i ima top 2A82, kalibra 125 milimetara, koji može da ispali 10 do 12 granata u minuti, uz efektivni domet i do sedam kilometara. Međutim, proizvođač navodi da ovo borbeno vozilo može biti opremljeno i topom kalibra 152 milimetara.Dužina „Armate“ je 10,8 metara, širina — 3,5 metra, visina — 3,3 metra, a težak je — 48 tona. Motor koji pokreće tenk ima takve karakteristike koje mu obezbeđuju da razvije brzinu i do 90 kilometara na čas. Kapacitet rezervoara je dovoljan da tenk sa jednim punjenjem pređe daljinu od 500 kilometara.Konstruktori navode da su poseban akcenat stavili na ergonomiju, tako da se čak i vrlo visoki vojnici u njemu osećaju udobno, a takođe kažu i da je tenk prijatan i lak za vožnju, kao savremen terenski automobil.Nedavno je objavljeno i da će „Armata“ biti prvi ruski tenk sa toaletom, što je bitno za duge borbene misije. Tenk je obezbeđen vodom i hranom.Iako stručnjaci veoma cene borbene sposobnosti „Aramte“, rusko Ministarstvo odbrane ne žuri da ih masovno kupuje, s obzirom da je T-14 jedan od najskupljih tenkova na svetu.Zvanično cena nije objavljena, ali vojni eksperti predviđaju da bi nakon probne eksploatacije „Armata“ mogla da pojeftini i da se približi ceni ruskog tenka T-90, koji košta oko 3,5 miliona dolara, dok cena jednog američkog tenka „Abrams“ premašuje šest miliona. Stručnjaci napominju da nijedan ruski tenk nikada nije bio skuplji od „Abramsa“.