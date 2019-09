16. septembar 2019. 20:04 | Komentara: 0

Drvo mudrosti je prvi put u ovoj sezoni pozvalo Dalilu Dragojević u Rajski vrt kako bi porazgovarali o svim dešavanjima u Beloj kući u proteklih devet dana. Tom prilikom mu je zadrugarka priznala da se veoma lepo oseća na velelepnom imanju, ali i da često pada u očaj.





Šta te najviše nervira kada Dejan uradi? - upitalo je Drvo Dalilu.

Nema ništa trenutno da me nervira. Mi se nekad pokačimo kada me zove da sedim sa njim, a ja bih se družila sa nekim drugim ljudima. Meni nekad smetaju neki ljudi, nekad njemu smetaju neki ljudi. Zasmetalo mi je kada je rekao da je Gavrić loš čovek, a ja ne mislim tako. Imamo drugačija viđenja - ispričala je Dalila.

Dalilu je Drvo upitalo šta joj najteže pada u Beloj kući, a ona je u nekoliko navrata pokušala da izbegne odgovor, a na kraju je zaplakala.

Malo sam se rasplakala, udarile su me emocije, malo sreća, malo tuga. Nedostaje mi mnogo stvari, meni bliski ljudi. Najteže mi je palo kada sam se pozdravljala sa ocem. Nedostaju mi njihovi saveti. Lepo mi je na jedan način, na drugi mi je skroz čudan. Uvek me ubijaju razmišljanja o budućnosti. Nedosaje mi naša kuća. Ja se trudim da budem jaka, ali neke stvari mi teško padaju. Nemam kome da se obratim. Uplašim se, jer pomislim da ne mogu da izdržim. Ja nisam nikome želela ovde da otmem krevet, pa ove igrice, ništa ne bude kako treba. Tako poželim nekad da mene neko zagrli i da mi kaže da će biti sve u redu. Bilo mi je teško na ulasku, preplakala sam ceo dan u apartmanu. Uvek se čudno osećam u zatvorenom prostoru - pičala je Dalila jecajući, a onda je nastavila:

Dejan sve čuva u sebi, ja sve moram da ispoljim i suze i smeh. On jeste tu da me usteši i da me ohrabri, ali ja uvek tražim nekog drugog sa kim ću da se ispričam.





pink.rs