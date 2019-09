Tanjug | 14. septembar 2019. 17:54 | Komentara: 0

Tropski ciklon u blizini Bahama ojačao je do nivoa tropske oluje nazvane Umberto, saopštio je Nacionalni centar SAD za uragane, preneo je danas Glas Amerike (Voice of America - VOA).Upozorenje na tropsku oluju na snazi je na severozapadnim Bahamima, uklučujući i ostrvo Andros, što znači da se očekuju uslovi tropske oluje negde u oblasti u kojoj je izdato upozorenje u narednih 36 sati.Agencija je navela da se oluja kreće ka severoistoku brzinom od gotovo devet kilometara na sat, uz očekivanje da će se okrenuti ka smeru sever-severozapad do nedelje. Predviđa se da će oluja danas proći veoma blizu severozapadnih Bahama, ali da neće stići do istočne obale američke savezne države Floride pre nedelje ili početka naredne sedmice.Agencija je navela da oluja nosi vetrove maksimalne brzine od 65 kilometara na sat i dodaje da se predviđa postepeno jačanje oluje, koja bi mogla da postane uragan za dva do tri dana.