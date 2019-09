NovostiOnline | 12. septembar 2019. 12:54 |

Pretnja od ruskog protivvazdušnog raketnog sistema S-400 „Trijumf“, pokretnog obalskog raketnog sistema „Bastion P“ i operativno-taktičkog raketnog sistema „Iskander“ zahtevaju od Velike Britanije hitnu reakciju, izjavio je pomoćnik za potencijal i borbenu gotovost načelnika Generalštaba britanskog ratnog vazduhoplovstva Džulijan Bol.

Bol je na sajmu odbrane „Defence & Security Equipment International (DSEI) Exhibition 2019“ saopštio da uslovi koje stvara Rusija dovode u pitanje kapacitete Britanaca u slučaju potrebe da se brzo reaguje na promenljivu situaciju, prenosi portal „Džejns 360“. On je napomenuo da zone ograničavanja pristupa i manevara (A2/AD), koje je Rusija stvorila uz pomoć PRO sistema S-400, raketnog sistema „Bastion N“ i „Iskandera“, dovesti u pitanje sposobnost Velike Britanije da brzo reaguje na situaciju koja se menja.

Džulijan Bol predlaže da se protiv takvih ograničenja bori uz pomoć veštačke inteligencije, razvijanja perspektivnih vrsta oružja i promene taktike ratovanja.

A2/AD (ograničenje i zabrana pristupa i manevara) je koncept obuzdavanja protivnika (obično sistemom naoružanja) stvaranjem povećane opasnosti za razmeštanje ili premeštanje njegovih snaga u zaštićeno područje.

Pentagon je u martu 2019. godine tvrdio da Rusija proširuje svoje kapacitete za smanjivanje pristupa i manevara (A2/AD) u oblasti Baltičkog i Crnog mora.

Američki vojni stručnjaci tvrde da je tehnologija A2/AD dizajnirana tako da uskraćuje slobodu kretanja protivnika na bojnom polju. Velike zone zabrane pristupa se u vojnom žargonu zovu „mehuri“, ili „raketni mehuri“.

Takozvani mehuri omogućavaju korisniku da odbije bilo kakav pristup vazdušnom prostoru u tim oblastima i značajno ograniči kapacitete protivnika tokom aktivne borbe.

S-400 „Trijumf“ je savremeni sistem protivvazdušne odbrane dugog dometa, predviđen za uništavanje aviona, krstarećih i balističkih raketa, uključujući i one srednjeg dometa, a takođe se može koristiti protiv kopnenih ciljeva. Njegov domet je 400 kilometara i on može da uništava ciljeve na visini do 30 kilometara.

„Bastion“ je obalski raketni sistem predviđen za uništavanje brodova različite klase i tipova koji ulaze u sastav desantnih jedinica — konvoja, udarnih grupa brodova i udarnih grupa nosača aviona, kao i pojedinačnih brodova i kopnenih radio-kontrastnih ciljeva u uslovima intenzivne vatrene i elektronske borbe.

„Iskander“ je porodica taktičkih raketnih sistema. Glavni zadatak ovih sistema je uništavanje protivvazdušnih i protivraketnih sistema odbrane protivnika, kao i najvažnijih objekata koje oni pokrivaju, u dometu do 500 kilometara.





sputniknews.com