Nedaleko od Toleda u Ohaju srušio se teretni avion sa dva člana posade i zapalio kada je udario u dva parkirana automobila, saopštio je menadžer aerodroma Toledo.

Nesreća se dogodila oko tri sata ujutru, istočno od aerodroma kod radionice za popravku automobila, a kako je rekao menadžer aerodroma Džo Roterdam, ne zna se da li su osobe koje su bile u avionu preživele, prenosi AP.

Kako je rekao, u toku je pretraga terena.