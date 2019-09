Tanjug | 10. septembar 2019. 22:36 | Komentara: 0

Vršilac dužnosti američkog savetnika za nacionalnu bezbednost biće Čarls Kupermen, dosadašnji zamenik Džona Boltona, rekli su iz Bele kuće za BBC.



Nakon što je američki predsednik Donald Tramp na Tviteru objavio da je otpustio savetnika za nacionalnu bezbednost, isplivale su informacije da su Tramp i Bolton imali razmirice o brojnim spljnopolitičkim izazovima, od Avganistana do Irana.



Mnogi u Beloj kući nisu bili zadovoljni ni ponašanjem Boltona, a neimenovani izvor rekao je za BBC da je on od Nacionalnog saveta za bezbednost stvorio poseban entitet.



"Bolton radi odvojeno od ostatka Bele kuće", rekao je bivši zvaničnik Trampove administracije koji je želeo da ostane anoniman.



Prema njegovim rečima, Bolton nije prisustvovao sastancima i pratio je sopstvene inicijative.





