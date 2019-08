Oprema koja se sastoji od pet različitih aparata će poboljšati laboratorijsku dijagnostiku pacijenta i od sada oni neće morati da se prevoze po dvadeset kilometara do Doma zdravlja u Modriči

Zvaničnici Venecije kaznili su španskog arhitektu Santjaga Kalatravu sa 78.000 evra, jer je dizajnirao most preko Grand kanala koji ne može da izdrži veliki broj turista.

U uzrastu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, 70 odsto dece nedovoljno je fizički aktivno, a to je dovelo do toga da je kod 20 odsto dece uzrasta osnovne i srednje škole ustanovljen deformitet kičme