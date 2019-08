Tanjug | 24. avgust 2019. 20:47 | Komentara: 0

Ogromni delovi kišne šume Amazonije gore, prema najnovijim podacima koje je objavio BBC, zabeleženo je više od 2.500 požara u Amazoniji, a vatrena stihija je toliko intenzivna da se oblaci dima mogu videti iz svemira.Požari u Amazoniji mogli bi da izazovu nesagledive posledice, ne samo za one koji je nazivaju domom ili za milione životinja i biljnih vrsta, navodi Bi-Bi-Si (BBC).Ova kišna šuma jedan je od najvrednijih resursa koji svet ima za borbu protiv klimatskih promena.Amazonija je najveća kišna šuma na planeti, a neretko se naziva i "plućima sveta", zbog toga što apsorbuju enormne količine ugljen dioksida i proizvode kiseonik.Milijarde drveća u sebi drže ugljenik koji se nagomilavao stotinama, ako ne i hiljadama godina, što usporava brzinu globalnog zagrevanja.Poljoprivreda u Južnoj Americi takođe opstaje zbog kiše koja se proizvodi iz šume.Kada se dogodi šumski požar, u atmosferu se emituje ugljen dioksid, što povećava nivo ugljenika, a naučnici strahuju da ćemo uskoro biti u tački kada ni Amazonija neće moći da prima i zadrži dovoljno ugljenika, koji će odlaziti direktno u atmosferu.BBC navodi da bi to moglo da dovede do klimatske katastrofe i poništi sve klimatske ciljeve koje su mnoge države postavile.Od 1. januara do 21. avgusta ove godine zabeleženo je rekordnih 75.000 požara u šumama u Brazilu, dok je prošle godine zabeleženo 35.000 manje.Prema podacima od 23. avgusta, koje je objavio BBC, zabeleženo je više od 2.500 požara u Amazoniji.