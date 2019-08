Novosti online | 24. avgust 2019. 18:43 | Komentara: 0

Nad samitom „velike sedmorke“ u francuskom Bijaricu nadvila se senka Vladimira Putina, iako ruski predsednik ne prisustvuje tom skupu, piše francuski „Figaro“.Predsednik Francuske Emanuel Makron sastao se s Putinom nedugo pre samita i verovatno će tokom skupa postaviti pitanje o obnavljanju odnosa s Rusijom, dok je američki predsednik Donald Tramp otvoreno predložio da se Rusija vrati u format koji okuplja vodeće svetske sile.Predsednik Francuske Valeri Žiskar Desten se još 1980. godine pred samit „velike sedmorke“ susreo sa sovjetskim liderom Leonidom Brežnjevom i dobio od njega obećanje o smanjenju sovjetskog vojnog prisustva u Avganistanu, podseća „Figaro“.Taj manevar je, navodi list, omogućio Moskvi da povrati inicijativu na diplomatskom polju i da posredno prisustvuje samitu. Fransoa Miteran je tada prekorevao francuskog predsednika da je postao „mali telegrafista“ Sovjetskog Saveza.Na novom samitu „velike sedmorke“ u Bijaricu biće prisutna „Putinova senka“, piše autor teksta, napominjući da je Rusija postala predmet rasprava još i pre početka samita.Taj zadatak je olakšao, kako navodi list, Donald Tramp koji je predložio da se Rusija vrati u sastav G7, odnosno da se obnovi format G8.Prema mišljenju francuskog novinara, to pitanje će biti jedno od glavnih kamenova spoticanja u Bijaricu, pošto su Kanada, Nemačka i Velika Britanija kategorički protiv takve inicijative.manuel Makron smatra da je važno da se omogući da se Rusija vremenom vrati u G8, ali tek posle rešavanja ukrajinskog pitanja. Povratak bez prethodnih uslova, prema njegovom mišljenju, označavao bi slabost i bio bi strateška greška i duboka nepravda.Makron se nada da će uspeti da organizuje novi sastanak u normandijskom formatu, a Rusiju vidi na evropskom putu, iako se ona okreće prema Aziji.Francuski predsednik će, piše „Figaro“, na osnovu sastanka s Putinom, pokušati da ublaži sporove u vezi s aktuelnim krizama u svetu, od Irana, do Libije i Sirije. On pokušava da bude realističan u politici, ocenjuje autor teksta.On ocenjuje da se Rusija pre nekoliko godina vratila na međunarodnu scenu, postavši veoma važan igrač u nizu ključnih problema, od Sirije i Irana, zbog čega je bez nje nemoguće rešiti velike međunarodne krize.Emanuel Makron će, verovatno, u Bijaricu govoriti o tome kako je važno uspostaviti dobre odnose s Rusijom, smatra novinar.„Bez Rusije je nemoguće obnoviti arhitekturu evropske bezbednosti. Bila bi istorijska greška Evropljana kada ne bi razmatrali zajedničke izazove s Rusijom“, rekao je francuski predsednik.Prošle godine nijedan lider nije govorio o povratku Rusije u „veliku osmorku“, a ove godine je to otvoreno rekao Donald Tramp. Da li će susret koji 2020. godine treba da bude održan u SAD biti samit na kom će se Rusija vratiti u „klub demokratije“, pita se autor teksta.Prema njegovom mišljenju, sve zavisi od toga kakve poteze ruski lider namerava da preduzme u vezi s Ukrajinom.