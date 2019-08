Tanjug | 23. avgust 2019. 21:46 | Komentara: 0

Američki investicioni fond Blekstoun, koji upravlja imovionom od 545 milijardi dolara, odlučio je da kupi udeo u konkurentskoj britanskoj firmi BC Partners, vlasniku United Grupe, objavila je regionalna TV N1.





Izvori na koje se poziva britanski dnevnik Fajnenšel tajms kažu da je Blekstoun, koji upravlja sa većom imovinom od britanskog fonda, postigao dogovor o kupovini 10 do 15 odsto udela BC Partners.

U okviru United Grupe posluje i TV N1.