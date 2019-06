Tanjug | 16. jun 2019. 17:44 |

Američki državni sekretar Majk Pompeo nazvao je "nepogrešivom" tvrdnju da je Iran odgovoran za prošlonedeljne napade na naftne tankere u Omanskom zalivu, ali je poručio da SAD ne žele da uđu u rat sa Teheranom.Rojters prenosi da je Pompeo to izjavio u intervjuu koji je dao u emisiji "Foks njuz sandej"."Predsednik (SAD Donald) Tramp je učinio sve da izbegne rat. Mi ne želimo rat ", rekao je šef Stejt departmenta.On je ipak dodao da će Vašington garantovati slobodu plovidbe kroz pomorska područja od vitalne važnosti."SAD će osigurati to tako što ćemo preduzeti sve neophodne, diplomatske i ostale akcije kako bismo to ostvarili", kazao je Pompeo.Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Džeremi Hant izjavio je ranije danas da je "skoro siguran" da Iran stoji iza napada na naftne tankere, navodeći da London ne veruje da je iko drugi to mogao da učini.Iranska poluzvanična agencija ISNA je juče objavila da je zvanični Teheran pozvao britanskog ambasadora u iransko Ministarstvo spoljnih poslova nakon što su britanske vlasti optužile Iran za te napade.Hant je komentarisao ove događaje tokom gostovanja u emisiji Endrjua Mara na "Bi-Bi-Siju"."Mi smo obavili našu obaveštajnu procenu i izraz koji smo koristili je ''skoro sigurno''...Ne verujemo da je iko drugi to mogao da učini. Pozivamo sve strane na deeskalaciju", poručio je Hant.