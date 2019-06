Hongkonška policija upotrebila je suzavac i vodene topove protiv hiljada demonstranata koji su se danas okupili ispred sedišta vlade da protestuju zbog spornog predloga zakona o ekstradiciji koji dozvoljava izručenja kopnenoj Kini.Zbog demonstranata danas je odložena planirana rasprava o predlogu tog zakona u parlamentu Hongkonga, poluautonomne kineske oblasti. Rasprava o zakonu, kojim bi se dozvolilo slanje osumnjičenih na suđenja u kopnenoj Kini, odložena je na neodređeno vreme.Demonstranti, među kojima ima ogroman broj mladih, preplavili su glavnu ulicu u centru grada, prevrtali barikade i sukobljavali se sa policijom ispred zgrade vlade.Kada je izgledalo da su neki probili policijski kordon oko vladinih zgrada i parlamenta, policija je uzvratila suzavcem i drugim sredstvima. Ranije je u kratkom vladinom saopštenju navedeno da će sednica parlamenta koja je trebalo da se održi u 11 sati po lokalnom vremenu biti odložena a datum će biti određen kasnije.Šefica honkonške vlade Keri Lam je otkazala najavljeno obraćanje novinarima.Demonstranti se nadaju da će blokada ubediti administraciju Keri Lam da odustane od predloženih amandmana na zakon o ekstradiciji. Odlaganje rasprave o zakonu izgleda bar kao privremena pobeda protivnika tog zakonskog predloga. Protesti zbog toga su najveći od kada su prodemokratski demonstranti zatvorili deo Hongkonga tokm više od tri meseca 2014. godine.Neke firme i radnje zatvorene su i danas, a upućeni su pozivi na štrajkove i bojkote nastave.Protesti predstavljaju izazov za kinesku vladajuću Komunističku partiju i predsednika Si Đinpinga koji je ranije rekao da neće tolerisati da se Hongkong koristi kao baza za izazov autoritetu partije.Sukobi između policije i demonstranata izbijali su stalno tokom dana.Demonstranti su izgleda takođe vodili računa o sve većoj upotrebi elektronskog nadzora od strane Pekinga uključujući tehnologiju za prepoznavanje lica, i mnogi su nosili hirurške maske ili maske protiv zagađenja vazduha da sakriju svoje lice a i da se zaštite od suzavca.Takvi protesti se ne tolerišu u kopnenoj Kini i stanovnici Hongkonga mogli bi da budu suočeni sa zabranom putovanja ili drugim posledicama ako pređu granicu.U saopštenju pročitanom novinarima Sekretar adminsitracije Hongkonga Metju Čeng pozvao je demonstrante da se raziđu sa ulica."Pozivam ljude na ovom skupu da ostanu mirni i napuste mesto što pre da ne bi počinli neki zločin", rekao je on.Kada je 1997. godine Velika Britanija predala Kini Hongkong, garantovano mu je pravo da zadrži sopstveni socijalni, pravni i politički sistem u narednih 50 godina, po formuli "jedna zemlja, dva sistema". Vladajući kineski komunisti sve češće se ne pridržavaju tog dogovora i insistiraju na izmenama zakona. Hongonška vlada je danas nastavila sa planovima da uvede amandmane na zakon uprkos velikih protesta tokom vikenda na kojima su učestvovale stotine hiljada ljudi i koji su predstavljali najveće političke demonstracije u Hongkongu u više od deset godina.

