Vatrogasna služba Njujorka saopštila je da je pilot helikoptera poginuo danas kada je letilica udarila u krov nebordera na Menhetnu.

Gradonačelnik Njujorka Bil de Blazio rekao je da nema naznaka da je reč o "terorističkom aktu", prenosi Rojters.

AP navodi da je helikopter leteo po jakoj kiši, u vazdušnom prostoru koji je trebalo da bude zabranjen.

Prema restrikcijama letenja, koje su na snazi otkako je predsednik Donald Tramp stupio na dužnost, zabranjeno je letenje ispod 914 metara u krugu od 1,6 kilometara od Tramp kule, koja je udaljena samo nekoliko blokova od mesta nesreće.

Za sada nije poznato zašto je pilot uleteo u taj deo Menhetna, ali vlasti navode da je reč o prinudnom sletanju.

Njujorški vatrogasci su saopštili da su njihovi pripadnici na licu mesta, dok je oko zgrade na koju se letelica srušila, u blizini Sedme avenije, više od 10 kola Hitne pomoći.

Tramp je na Tviteru naveo da je obavešten o nesreći, koja se dogodila oko 14 časova po lokalnom vremenu, i pohvalio službe koje su izašle na lice mesta da su uradile "fenomenalan posao".

AP navodi da izgleda da niko nije bio još u helikopteru kada se dogodila nesreća.

Guverner americke države Njujork Endru Kuomo rekao je novinarima da požar, koji je izbio posle pada helikoptera, pod kontrolom.

On je dodao da za sada nije prijavljeno da je još neko povređen u nesreći.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44