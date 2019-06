Najmanje jedna osoba je poginula kada se srušio helikopter na jedan neboder na Manhetnu, u Njujorku.

Kako je javio Rojters, njujorški vatrogasci su saopštili da su njihovi pripadnici na licu mesta, dok je oko zgrade na koju se letelica srušila, u blizini Sedme avenije, više od 10 kola hitne pomoći.



Agencija AP navodi da je o nesreći obavešten i američki predsednik Donald Tramp.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44