Novosti Online | 10. jun 2019. 13:28 | Komentara: 0

Sistem „Kordad-15“ je predviđen za borbu protiv dronova (na rastojanju od 150 kilometara), uključujući nevidljive (na udaljenosti od 85 kilometara) i može istovremeno da presretne do šest ciljeva

Iran razvio sopstveni PVO sistem operativan u roku od 5 min

Iran ne želi nove nuklearne pregovore

⭕️ سامانه #پدافند_هوایی پیشرفته «۱۵ خرداد» رونمایی شد





MINISTARSTVO odbrane Rusije uz podršku Oružanih snaga Irana pokazalo je kako funkcioniše sistem protivvazdušne odbrane „Kordad-15“.Kako je saopštio ministar odbrane Irana Amir Hatami, sistem PVO je predviđen za borbu protiv dronova (na rastojanju od 150 kilometara), uključujući nevidljive (na udaljenosti od 85 kilometara) i može istovremeno da presretne do šest ciljeva (u opsegu od 45 kilometara).Priprema sistema za gađanje, kako su saopštili u vojnom resoru Irana, traje do pet minuta.Ipak, ministar inostranih poslova Irana Muhamed Džavad Zarif na sastanku sa nemačkim kolegom Hajkom Masom izjavio je da Teheran nema nameru da prvi započne rat ni sa kim.„Iran nije otpočinjao nikakav rat niti će to raditi, ali taj ko počne rat sa nama, neće biti taj koji će ga završiti“, rekao je Zarif.(rs.sputniknews.com)