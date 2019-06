Tanjug | 10. jun 2019. 10:42 | Komentara: 0

Nekadašnji ministar finansija Grčke Janis Varufakis izjavio je da odbija mogućnost bilo kakve ponovne saradnje s grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom, bivšim stranačkim kolegom iz levičarske partije Siriza čiju vladu je napustio samo sedam meseci nakon pobede na izborima 2015, ocenivši sada da je Cipras "poput glumca koji se potpuno unese u ulogu kako bi odlumio laž".Varufakis, koji je u Ciprasovoj vladi bio zadužen za pregovore o grčkom dugu prema međunarodnim poveriocima, to je izjavio u intervjuu grčkom listu "Katimerini".Dnevnik podseća da je bivši ministar podneo ostavku kada je Cipras odbio da prihvati "ne" grčkog naroda na referendumu o merama štednje nametnutim iz EU i MMF-a, a da je pre toga iritirao kolege u evrozoni pojavljivanjem na sastancima u neupasanim košuljama bez kravate. "Katimerini" ocenjuje da se "procenjuje da je Varufakisova arogancija i narcisoidnost koštala Grčku 100 milijardi evra".Navodi se da se četiri godine kasnije Varufakis vratio na scenu kako bi uskratio Sirizi ključni deo podrške javnosti koja joj je bila potrebna na evropskim izborima. MeRA25.Grčka podružnica Varufakisovog panevropskog Pokreta demokrartija u Evropi 2025. (DiEM25) ipak nije obezbedila mesto u Evropskom parlamentu pošto je osvojila 2,99 odsto glasova, što je manje od cenzusa.Na nivou cele EU Varufakisov pokret osvojio je 1.450.000 glasova.List navodi da ovakav rezultat grčke podružnice Varufakisovog pokreta na evropskim izborima ukazuje na mogućnost sličnog ili boljeg rezultata na predstojećim parlamentarnim izborima u Grčkoj. Ocenjuje se da činjenica da će Varufakisova stranka izaći na glasanje samostalno olakšati posao glavnoj opozicionoj partiji, konzervativnoj Novoj demokratiji, da pobedi na tim izborima."Katimerini" je Varufakisa pitao da li bi razmotrio mogućnost ponovne saradnje sa Ciprasom."Nikada nikoga ne bismo demonizovali, ali Cipras jednostavno obmanjuje samog sebe. Aleksis je poput glumca koji izađe na scenu i potpuno se unese u ulogu kako bi odglumio laž, istovremeno svestan da, kako bi mogao da odglumi ubedljivo, mora da veruje da je uloga ''stvarna'' i da je ono što govori istina", kazao je Varufakis.Navodi se da je on na zagonetan način odbacio bilo kakvu mogućnost da opet sarađuje s aktuelnim grčkim premijerom."Aleksis zna da ja znam da on zna", poručio je Varufakis.List ocenjuje da "Varufakis svakako zna dosta toga" i da "kruže glasine da je on snimao poverljive sastanke vlade i zasedanja Evrogrupe (sastanci ministara finansija evrozone)", što on nije potvrdio.Navodi se da Varufakis ne isključuje mogućnost postizborne saradnje s onima koje naziva oligarsima."Podela je najgori neprijatelj. Potrebno je da pričamo jedni s drugima. Lider Nove demokratije Kirjakos Micotakis želi da smanji poreske stope. Ja sam pokušao da učinim isto 2015. godine. Moramo da razgovaramo kako to postići", rekao je bivši grčki ministar finansija."Katimerini" navodi i da je na plakatima kampanje Varufakisovog pokreta za evropske izbore bila i američka glumica Pamela Anderson, a da se on sam kandidovao u nemačkoj podružnici pokreta, ali nije uspeo da uđe u Evropski parlament.