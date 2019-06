Novosti Online | 05. jun 2019. 17:41 | Komentara: 0

RUSKI PVO sistem S-400 može da uoči američki borbeni avion F-35 sa udaljenosti od 20 milja (oko 32 kilometra), dok avion F-15IKS „Igl“ može da primeti sa rastojanja od 200 milja (321 km), prenosi portal „Utro.ru“.Avion F-15IKS, koji će delimično zameniti F-35 u američkim vazduhoplovnim snagama, ne može da se odupre savremenim pretnjama kao što su ruski sistemi protivvazdušne odbrane poslednjih generacija, izjavio je penzionisani general američkog ratnog vazduhoplovstva i bivši pilot F-15E, a trenutno direktor Instituta za aerokosmička istraživanja Dejvid Deptula, piše „Utro.ru“, pozivajući se na magazin „Forbs“.Kako navodi portal, ranije je komandant američkog ratnog vazduhoplovstva Dejvid Goldfejn rekao da kupovina 136 modernizovanih F-15IKS do sredine 2020. godine nikako neće uticati na kupovinu 1.700 F-35 u budućnosti. Međutim, u vojsci nisu svi ubeđeni u to.Do sada je Pentagon uključio samo osam aviona F-15IKS u budžet za 2020. godinu. Avioni će koštati 1,2 milijarde dolara. Mnogima se ne sviđa to što F-35 nije dovoljno pouzdan.Kako se navodi, i Rusija je oprezna, jer je nedavno naglo povećala narudžbinu lovaca Su-57, iako na Zapadu ne veruju da će Moskva imati dovoljno novčanih sredstava za to, aludirajući na izvoz tih aviona u Tursku i Indiju.Prema pisanju portala, Avion F-15IKS nedavno se pojavio na sceni, ali je malo verovatno da će potisnuti F-35, isto kao što Su-35S neće potisnuti Su-57. Avioni četvrte generacije su prošlost, bez obzira koliko su dobro naoružani, dok su nedovršeni F-35 i tajanstveni Su-57 budućnost borbene avijacije. Kako je istaknuto, F-15IKS i Su-35S će još dugo leteti, ali će imati svoje zadatke, jer je rad lovaca pete generacije izvan njihovih mogućnosti.(rs.sputniknews.com)