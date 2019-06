Američki predsednik Donald Tramp stigao je u posetu Velikoj Britaniji, tokom koje će imati audijenciju kod kraljice Elizabete II i razgovarati sa odlazećom premijerkom Terezom Mej.

Posle velike ceremonije dobrodošlice u Bakingemskoj palati i razgovora sa kraljicom, Tramp će popiti tradicionalni engleski čaj sa princem Čarlsom.

Za uveče je predviđen svečani državni banket.

U okviru posete Evropi, američki predsednik će učestvovati na komemoraciji povodom 75. godišnjice Dana D, na Normandijsko-američkom groblju u Francuskoj, kao i na drugim komemorativnim skupovima koji će tim povodom biti održani na obe strane Lamanša.

Planirana je i Trampova prva zvanična poseta Irskoj.

LONDON: PROTEST PROTIV TRAMPA ISPRED AMERIČKE AMBASADE

Na početku posete američkog predsednika Donalda Trampa Londonu, demonstranti su ispred američke ambasade razvili 20 metara dugu zastavu čime, kako kažu, žele da se odupru Trampovom "gaženju ljudskih prava", javlja Bi-Bi-Si.

Na zastavama koje nose članovi organizacije Amnesti internešnel piše "Oduprimo se seksizmu", 'Oduprimo se mržnji", "Oduprimo se okrutnosti" i "Oduprimo se Trampu".

"Tramp je već dve i po godine predvodnik potpuno sramne politike", rekla je direktorka britanskog ogranka organizacije Kejt Alen.

"Zatvaranje dece migranata, nametanje diskriminatorskih zarana putovanja, desetkovanje globalnih fondova namenjenih ženskim pravima i povlačenje iz institucija za ljudska prava... Moramo da se odupremo Trampovom gaženju ljudskih prava", istakla je Alen.

"Resist Trump. Resist Racism. Resist Cruelty. Resist Hate. Resist Sexism."



Protest banners are hung from London's Vauxhall Bridge to coincide with the start of Pres. Trump's three-day U.K. state visit. https://t.co/5r1bVh6clb pic.twitter.com/I4nFPPq0NE