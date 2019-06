Predsednik SAD Donald Tramp sa suprugom Melanijom započeo je posetu kraljevskoj porodici ručkom sa Kraljicom Elizabetom u Bakingemskoj palati, a kasnije će popiti tradicionalni engleski čaj sa princom Čarlsom, dok je za uveče planiran svečani državni baket.



Tramp je treći predsednik SAD, nakon Džordža Buša mlađeg i Baraka Obame koji će se susreti sa kraljicom Elizabetom tokom službene posete Britaniji, prenosi Rojters.



Nakon dočeka u Bakingemskoj palati i smotre počasne garde sastavljene od grenadira koji su nosili tradicionalne kape od medveđe kože, iz obližnjeg Zelenog parka i iz Londonske tvrđave ispaljeni su plotuni kraljevske artiljerije, Tramp će prisustvovati privatnom ručku sa kraljicom i čaju sa princem Čarlsom pre državnog banketa uveče.



Kraljica će održati govor i nazdraviti, a od Trampa se takođe se očekuje da kaže nekoliko reči pre banketa.



Onda počinje obrok, koji se obično sastoji od jela sa ribom, jela sa mesom, pudinga i dezerta a hrana će biti poslužena na pozlaćenom servisu iz 1806. godine koji čini više od 4.000 predmeta uključujući tanjire i 107 svećnjaka.



Rojters prenosi da bi Tramp trebalo da svede obraćanje na minimum da bi izbegao da se osramoti kao njegov prethodnik Barak Obama, koji je pričao tokom izvođenja britanske himne i podigao čašu u pogrešnom trenutku.

U utorak će poseta postati "više politička", jer će se Tramp sastati sa britanskom premijerkom Terezom Mej u njenoj kancelariji u Dauning Stritu da bi održali bilateralne razgovore.

Za to vreme će njihovi supružnici, prva dama Melanija i Filip, premijerkin muž, organizovati baštensku zabavu za osoblje premijerkine kancelarije i ambasade SAD, i njihovu decu.

LONDON: PROTEST PROTIV TRAMPA ISPRED AMERIČKE AMBASADE

Na početku posete američkog predsednika Donalda Trampa Londonu, demonstranti su ispred američke ambasade razvili 20 metara dugu zastavu čime, kako kažu, žele da se odupru Trampovom "gaženju ljudskih prava", javlja Bi-Bi-Si.

Na zastavama koje nose članovi organizacije Amnesti internešnel piše "Oduprimo se seksizmu", 'Oduprimo se mržnji", "Oduprimo se okrutnosti" i "Oduprimo se Trampu".

"Tramp je već dve i po godine predvodnik potpuno sramne politike", rekla je direktorka britanskog ogranka organizacije Kejt Alen.

"Zatvaranje dece migranata, nametanje diskriminatorskih zarana putovanja, desetkovanje globalnih fondova namenjenih ženskim pravima i povlačenje iz institucija za ljudska prava... Moramo da se odupremo Trampovom gaženju ljudskih prava", istakla je Alen.

"Resist Trump. Resist Racism. Resist Cruelty. Resist Hate. Resist Sexism."



