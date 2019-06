Tanjug | 02. jun 2019. 11:53 |

Doskorašnji austrijski vicekancelar i nekadašnji lider Slobodarske partije Austrije (FPO) Hajnc Kristijan Štrahe ističe da mu je trenutni prioritet rasvetljavanje slučaja koji je doveo do njegovog političkog pada."Rasvetljavanje ovog slučaja je trenutno jedini prioritet. To pitanje je iznad svih drugih i u interesu je ne samo mene, već i FPO, kao i vlade koja je raspuštena zbog toga, a na kraju i zemlje. Uspostavio sam radnu grupu i tim savetnika koji svakodnevno imaju nova saznanja. Ta saznanja ne stižu iz medija, već iz sopstvene istražne delatnosti", objasnio je Štrahe, koji je morao da podnese ostavku na sve političke funkcije nakon što je objavljen video snimak od pre dve godine na kojem se vidi kako na Ibici navodnoj nećaki jednog ruskog milijardera nudi državne poslove za finansijsku podršku njegovoj stranci.Štrahe je, u intervjuu bečkom dnevniku "Esterajh", rekao da trenutno ne razmišlja o svojoj političkoj budućnosti, već mu je važno da se sve rasvetli."Ponašao sam se uvek korektno, u skladu sa zakonom i na osnovu programa FPO. A poslednjih godinu i po mog rada kao viceklancelar i ministar su najbolji dokaz za to", poručuje on.Iako je duboko razočaran navodnim kršenjem dogovora od strane Sebastijana Kurca, koji je, prema njegovim rečima, obećao nastavak rada vlade ako podnese ostavku, on ne želi da isključi saradnju sa Narodnom partijom (OVP) u budućnosti.Isto tako ne isključuje ni saradnju sa Socijaldemokratskom partijom, jer kaže da kao demokrata ne želi da isključi nijednu opciju.Štrahe je izrazio posebno zadovoljstvo ishodom izbora za Evropski parlament, gde njegova FPO nije pretrpela veliki pad, kao što se prognoziralo."Ishod je pokazao da naši glasači nisu dozvolili da ih politički atentat poljulja i odlučili su u skladu sa uspešnim radom vlade, mene i cele stranke. Glasače je nemoguće manipulisati. Sa tim nisu računali oni koji su objavili snimke, iako je naneta šteta velika", rekao je on.Pošto je dobio više od 42.000 direktnih glasova, a za direktan mandat u Evropskom parlamentu potrebno je 33.000, upitan kada će odlučiti hoće li prihvatiti poslaničko mesto, Štrahe je kazao da će narednih nedelja o tome odlučiti zajedno sa porodicom i prijateljima, ali da je sada prioritet rasvetljavanje slučaja "Ibica".Što se dosadašnjeg prijatelja Johana Gudenusa tiče, koji je bio potpredsednik i šef poslaničkog kluba FPO, a koji ga je povezao sa ljudima koji su im "došli glave", Štrahe kaže da je razočaran."Razočaran sam što me je uopšte doveo u kontakt sa tim ljudima koji su se ispostavili kao kriminalna grupa. Imao sam poverenja da on dobro poznaje te ljude i da zna s kim provodimo to veče. Možda je to naivno poverenje bila najveća greška koju sebi prebacujem", kazao je on.