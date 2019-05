Najmanje 15 učenika je stradalo a oko 20 je povređeno danas u požaru u višespratinci na zapadu Indije, javile su lokalne vlasti.Užasne slike objavljene preko društvenih mreža pokazuju mlade kako skaču sa visokih spratova u pokušaju da izbegnu vatru u jednom privatnom nastavnom institutu u mestu Surat, u indijskoj državi Gudžarat.Vatrogasni zvaničnik u Suratu rekao je da su nastradali izgubili život i zbog požara i zbog skakanja sa zgrade.Između 50 i 60 učenika nalazilo se u zgradi u trenutku izbijanja požara, rekao je on i dodao da je 10 osoba poginulo pri skakanju, a pet direktno od požara. Oko 20 njih je u bolnici.Indijski premijer Narendra Modi je u tviter poruci napisao da je jako rastužen tragedijom u požaru u Suratu i izrazio saučešće pogođenim porodicama, sa željom za brzi oporavak povređenih.Požar se brzo širio zbog zapaljivog materijala kojim je pokriven krov zgrade, navele su lokalne vlasti.Požari su česti u Indiji zbog slabe regulative i čestog nepoštovanja bezbednosnih propisa.

Sad: After fire incident victims jumped from a building in #Surat #Gujarat #india #world @worldnews pic.twitter.com/8T9kVpglOg