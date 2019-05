Tanjug | 23. maj 2019. 18:54 |

BRISEL - Predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker izjavio je da je svestan pretnje koju nacionalistički političari predstavljaju za evropsku solidarnost koja je, kako je kazao, glavni cilj EU."Ovi populisti, nacionalisti, glupi nacionalisti vole samo svoje zemlje. Oni ne vole one koji dolaze izdaleka. Ja volim one koji dolaze izdaleka... mi treba da postupamo solidarno sa onima koji su u goroj situaciji od naše", rekao je Junker za Si-En-En uoči evropskih izbora.Na pitanje da li antievropske snage uspešnije mobilizuju svoju bazu od proevropskih, Junker je ocenio da je uvek lakše mobilisati negativne nego pozitivne snage. Tračak nade Junker vidi u onome što se dešavalo posle odluke Britanije da napusti EU 2016. godine.Pročitajte još -"Od Bregzita broj onih koji su za EU je porastao zato što ljudi gledaju šta se događa i vide da izlazak iz EU nije tako lak kao što im je rečeno", naveo je on.Junker kaže da želi da se proces Bregzita okonča zato što on "šteti opštoj atmosferi u Evropi". Smatra i da Britanci treba da podrže plan premijerke Tereze Mej koji je dogovoren sa EU. "Mi smo gledaoci na britanskom stadijumu. Odluka zavisi od njih", rekao je on.