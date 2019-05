Beta | 23. maj 2019. 17:41 | Komentara: 0

Popularni ruski dnevnik objavio je danas audio snimak sa glasom za koji tvrdi da pripada bivšem duplom špijunu Sergeju Skripalju, a ukoliko bude potvrđena njegova autentičnost bio bi to prvi dokaz da je Skripalj živ, od kad je otrovan prošle godine u Engleskoj.Tabloid Moskovski Komsomolec objavio je na svom internet sajtu taj snimak od 30 sekundi, navodeći da se radi o snimljenoj poruci koju je Sergej Skripalj ostavio svojoj nećaki Viktoriji, koja živi u Rusiji.Prema navodima dnevnika, Skripalj je pozvao svoju nećaku 9. maja povodom proslave pobede nad nacistima u Drugom svetskom ratu."Sve je dobro sa mnom, sa nama, sa Julečkom" rekao je u poruci Skripalj, koristeći nadimak svoje ćerke Julije koja je otrovana kada i on. Stiče se utisak da je poruka ostavljena na telefonskoj sekretarici."Hteo sam da čujem kako ste vi", dodao je 67-godišnji bivši špijun u poruci.Prema pisanju ruskog tabloida, to je drugi put da je Skripalj pozvao svoju nećaku Viktoriju koja živi u Jaroslavlju, severoistočno od Moskve. Prvi put je, kako navodi list, zvao nekoliko dana pošto je nećakinog muža na ulici udario jedan čovek ljut zato što je on povezan sa bivšim ruskim agentom.Sergej Skripalj, bivši pukovnik ruske obaveštajne službe osuđen za špijunažu u korist Velike Britanije, a zatim razmenjen sa drugim duplim agentima, pronađen je u besvesnom stanju na javnoj klupi u Solsberiju na jugu Engelske 4. marta 2018. godine. Sa njim je bila i njegova ćerka Julija.Njih dvoje su se posle određenog vremena provedenog u bolnici oporavili i prebačeni su na drugu lokaciju, saopštile su britanske vlasti.Velika Britanija optužila je Rusiju da stoji iza trovanja Skripalja i njegove ćerke nervnim agensom sovjetske proizvodnje, novičokom, zbog njegove saradnje sa britanskom spoljnom obaveštajnom službom MI6.London je za trovanje optžio rusku vojnu obaveštajnu službu GRU, što je Moskva odbacila kao "nedopustive optužbe" i odlučno negirala bilo kakvu umešanost u taj slučaj koji je izazvao diplomatsku krizu između dve zemlje.