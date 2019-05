Tanjug | 19. maj 2019. 11:26 > 13:26 | Komentara: 0



Predsednik Austrije Aleksander van der Belen založio se danas, nakon razgovora sa austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom, za održavanje prevremenih izbora početkom septembra.



Kancelar Kurc predložio je juče predsedniku Austrije raspisivanje prevremenih izbora nakon što su u javnost dospeli video snimci na kojima se vidi kako Hajnc Kristijan Štrahe, koji je zbog istih podneo ostavku na mesto vicekancelara i lidera Slobodarske partije Austrije (FPO), nudi jednoj navodnoj nećaki ruskog milijardera državne poslove za finansijsku pomoć njegovoj stranci.



Kurc i Van der Belen razgovarali su danas sat vremena o aktuelnoj situaciji nastaloj nakon ostavke čelnika FPO i odluke šefa vlade da prekine koaliciju sa tom partijom.



U obraćanju medijima posle sastanka Van der Belen se izjasnio za održavanje prevremenih izbora početkom septembra.



On je istakao da sve mora biti učinjeno kako bi se povratilo poverenje građana.



Kurc je istakao da namerava da nastavi rad do izbora „u miru“, a da li će slobodarski ministri do tada ostati u vladi ostalo je otvoreno, pošto ni on, a ni predsednik nisu odgovarali na ta pitanja.



Kancelar je najavio da će narednih dana razgovarati sa novim šefom FPO Norbertom Hoferom, kao i saliderima drugih parlamentarnih partija o nastavku rada vlade do izbora.

NEIZVESTAN ISHOD IZBORA ZA EVROPSKI PARLAMENT





Posle odluke austrijskog kancelara Sebastijana Kurca u subotu da zbog afere video snimaka zbog kojih je Hajnc Kristijan Štrahe podneo ostavku na mesto vicekancelara i lidera Slobodarske partije (FPO), postao je potpuno neizvestan ishod izbora za Evropski parlament u Austriji koji se održavaju za nedelju dana.

Izbori za Evropski parlament sada imaju sasvim drugi značaj, to jest postali su test izbori za predstojeće parlamentarne izbore, dodao je on.





Istraživači javnog mnjenja ističu da se ne može proceniti kako će raspad koalicije uticati na izbore iduće nedelje.„Polazna situacija se značajno promenila i dosadašnja istraživanja mogu da se bace u smeće“, rekao je Peter Hajek (Public Opinion Strategies).On je naglasio da sada istraživači javnog mnjenja moraju početi od nule, jer su sva ispitivanja sprovedena proteklih nedelja i meseci neprimenjiva.Hajek ističe da nema ni dovoljno vremena za ozbiljne izbore i da će biti potrebno dva do tri dana da se „situacija slegne“.Ukazao je da posledice najavljivanja prevremenih izbora može imati posledice u svim pravcima.Veliko je pitanje koja grupa birača će se mobilisati ili demobilisati novim razvojem situacije.Prema iskustvu trebalo bi da se mobilišu opozicioni glasači, dok će glasači FPO biti demotivisani da izađu na biračka mesta, a što se tiče glasača Kurcove Narodne partije (FPO) teško je proceniti da li će ostati kod kuće.Dalje pitanje je, ističe Hajek za APA, koja stranka će moći izneverenim glasačima FPO napraviti ponudu da ih zaokruže na glasačkom listiću.Velika je verovatnoća, smatra on, da će delovi glasača FPO odustati od glasanja.Volfgang Bahmajer iz OGM instituta ističe da će izbori za Evropski parlament biti u senci aktuelnih događaja, jer su oni bili prava „politička bomba“.Tako smatra da bi izlaznost mogla teoretski biti veća, jer je to prvo glasanje posle ovog skandala, ali mogla bi i pasti zbog frustracije građana."U svakom slučaju postojeća istraživanja se mogu baciti“, kaže i Bahmajer.