Van der Belen je u, za njega, veoma oštrom govoru pred novinarima kazao da su slike koje se od sinoć mogu videti u Austriji pokazale lošu stranu ponašanju koja ne odgovara ni zemlji, a ni građanima.



"To su sramne slike, a niko u Austriji ne treba da se stidi. Takvi nismo, takva nije Austrija. Ono što pokazuju te slike je drsko nepoštovanje građana. Funkcioneri Republike su zloupotrebili poverenje građana, a to ne tolerišem", naglasio je predsednik komentarišući snimke koje su nemački mediji objavili, a na kojima se vidi Hajnc Kristijan Štrahe kako navodnoj nećaki jednog ruskog milijardera obećava državne poslove za finansijsku podršku njegove stranke.



Štrahe je ranije danas podneo ostavku na sve političke funkcije, odnosno vicekancelara i lidera Slobodarske partije (FPO).



Van der Belen je naglasio da građani moraju imati mogućnost da se oslone na vlast, državne funkcionere i institucije.



"Moramo svi da imamo poverenje u institucije, jer su one osnov demokratije. Ako se to poverenje poljuja onda je delovanje vlade dovedeno u pitanje, a to je sada slučaj. Situacija je trenuitno nesaglediva, ali u njoj vidim kao svoju odgovronost da se pobrinem da naša zemlja bude stabilno vođena kroz naredne nedelje. U tom duhu sam sa kancelarom Sebastijanom Kurcom dogovorio prevremene izbore. Sutra ću dogovoriti dalje korake s njim", najavio je predsednik Austrije.



Van der Belen je istakao da sada treba uraditi sve što je neophodno da se vrati poverenje građana.



Današnje ostavke su samo prvi koraci, rekao je i dodao da je potrebna jasna i puna istraga od strane izvršnih i pravosudnih vlasti.



Ukazao je i na centralnu ulogu koju imaju nezavisni mediji u liberalnoj demokratiji, te dodao da su oni u ovom slučaju preuzeli potpuno svoju odgovornost.



KURC: IZBORI ŠTO PRE!







Austrijski kancelar Sebastijan Kurc saopštio je večeras da će predsedniku Austrije predložiti da raspiše prevremene izbore u najskorijem roku.

Ralozg za takvu odluku je ostavka vicepremijera Hajnca Kristijana Štrahea, lidera Slobodarske partije (FPO), koju je on podneo nakon pojavljivanja snimaka na kojima se vidi kako navodno nećaki jednog ruskog milijardera obećava državne poslove za finansijsku podršku njegovoj stranci,Kurc je na konferenciji za štampu koja je bila najavljivana za posle podne, pa nekoliko puta odlagana, rekao da je posle svega imao više mogućnosti, ali se odlučio da predloži predsedniku da raspiše prevremene izbore."Mogao sam lako da se održim na vlasti promenom ljudi u vladi i činjenjem kao da ništa nije bilo ili da izvršim leteću promenu uvodeći Socijaldemokratsku partiju (SPO) i da ponovo dobijemo isti zastoj u funkcionisanju vlade, a što sam kritikovao godinama i što ne treba našoj zemlji. Meni lično to ne bi bio ispravan put, jer sam ušao u politiku ne da zauzimam neku funkciju, već da učinim nešto za zemlju i građane", objasnio je Kurc.Kazao je da je njegov cilj da radi za Austriju, da je svojim pristupom i krusom promeni, uz podršku većine građana, ali bez incidenata i skandala."Verujem da to trenutno nije moguće ni sa kim. FPO to ne može, SPO ne deli moj pristup, a male partije su premale da budu podrška. Zato sam danas predsedniku predložio raspisivanje prevremenih izbora u najskorijem roku", rekao je Kurc.Ocenivši da su poslednja 24 sata bila dramatična, podsetio je da je pre dve godine izašao na izbore da donese promene zemlji, koja je bila paralisana zastojem u vladajućoj koaliciji, obeležena kulturom svađe i gde je sistem bio važniji od građana."Zato su građani 15. oktobra 2017. svesno glasali za promene. Tada sam rekao da ću uvek biti veran onome što sam obećao, šta god da se desi. Obećao sam da ću istinu govoriti i kada je to neprijatno. Rekao sam da ću činiti sve što je ispravno i potrebno. To je uvek bio moj stil i ostaće tako", poručio je Kurc.Rekao je i da je bio svestan da će put sa FPO kao partnerom izazvati brojna protivljenja, ali i da je tada to bila jedina stranka spremna na saradnju.I sada, nakon dve godine, dodao je, sprovedeno je ono što je obećano građanima."Uspeli smo da politiku zaduživanja prekinemo, smanjimo poreski teret na zaposlene, ilegalnu migraciju značajno smanjimo i uspeli smo da pokrenemo reforme u obrazovanju, da spojimo socijalna osiguranja i vratimo Austriju po pitanju digitalizacije na vrh EU. I pored neprijatnih događaja zato želim da zahvalim članovima vlade, bez obzira iz koje su stranke", kazao je.Rekao je i da je u prethodne dve godine morao mnogo da se uzdržava, navodeći incidente poput onih sa ksenofobičnim pesmama, desničarskim grupacijama i stalnim pojedinačnim ispadima članova FPO."Iako se nisam uvek javno izjašnjavao, bilo je situacija u kojima mi je to teško padalo, ali u duhu saradnje nisam reagovao raskidanjem koalicije", objasnio je on.Posle jučerašnjeg videa, međutim, kako je rekao, "prekipelo je".Iako metode snimanja jasno prezire, kaže da je sadržaj ipak takav kakav je."Šta je o meni rečeno od uvreda do glasina to nije bitno. Ono što je teško i problematično su ideje zloupotrebe vlasti, ophođenje prema novcu poreskih obveznika i stepen razumevanja prema medijima. FPO šteti time reformskom projektu i putu promena, ali i ugledu Austrije i to ne odgovara političkom pristupu koji imam, a to je da moramo da služimo građanima i državi", objasnio je Kurc.Kako je rekao, posle današnjih razgovora sa predstavnicima FPO nije stekao utisak da u toj stranci postoji želja za promenom, izuzev dve ostavke, a to bi, primetio je, bilo i te kako potrebno.Najavio je da će OVP i dalje da se zalaže za promene i sprovođenje započetog kursa, te pozvao građane koji su bili zadovoljni dosadašnjim radom da ga podrže na izborima."U našoj zemlji moramo imati jasan odnos i jasan nalog građana jednom čoveku koji treba da vodi državu. Za to ću se boriti naredih meseci", najavio je.