U Dakonu, u državi Kolorado, severno od Denvera, padao je grad veličine loptice za golf. Najveća pretnja se očekuje u Teksasu, Oklahomi i Kanzasu. Prema rečima meteorologa Nacionalne meteorološke službe Džeremija Veselija, tornada su se formirala od grupa od dve-tri povezane oluje.

TORNADO INTERCEPT in Dominator 3 with drones in the air!! Tornado intensified to the north then roped out @SeanSchofer @breakingweather @accuweather @skyforcex pic.twitter.com/TyUOtkTNRN