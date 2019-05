Beta/Tanjug | 13. maj 2019. 11:27 > 13:34 |

STOKHOLM - Državno tužilaštvo Švedske objavilo je da ta zemlja ponovo otvara preliminarnu istragu po optužbama za silovanje protiv osnivača "Vikiliksa" Džulijana Asanža, što je potvrdio i njegov švedski advokat na državnoj televiziji SVT.Prema tvrdnji tužilaštva "okolnosti sada dozvoljavaju izručenje u Švedsku iz Velike Britanije" u kojoj se Asanž sada nalazi u zatvoru, nakon hapšenja prošlog meseca u Londonu, pošto mu je ambasada Ekvadora nakon sedam godina ukinula azil."I dalje postoji osnovana sumnja da je Asanž počinio silovanje. Moja je procena da je potrebno novo ispitivanje Asanža", kazala je zamenica direktora za javna suđenja Eva-Mari Peršon.Svetske agencije navode da je Peršonova kazala na konferenciji za medije da će "nalog za izručenje biti upućen ukoliko švedski sud utvrdi da ima osnova za Asaanžovo pritvaranje u odsustvu", da će "tužilac izdati takozvani evropski nalog za hapšenje" i da će na britanskim vlastima biti odluka da li je prioritet izručenje Asanža švedskim ili američkim vlastima, koje ga terete za objavljivanje poverljivih vojnih i diplomatskih dokumenata.Švedske vlasti su 2017. godine odustale od optužbe u slučaju seksualnog zlostavljanja protiv Asanža, ali optužba za silovanje je ostala, pri čemu i ona zastareva u avgustu 2020. godine. Asanž je negirao optužbe i tvrdio da su one politički motivisane i da se seks sa ženama koje ga optužuju desio uz njihov pristanak. On se u Švedskoj suočava sa maksimalnom kaznom zatvora u trajanju od četiri godine.Asanž se trenutno nalazi u londonskom zatvoru "Belmarš", poznatom i kao "britanski Gvantanamo" gde treba da provede 50 nedelja iza rešetaka zbog toga što 2012. nije poštovao uslove puštanja na slobodu uz kauciju. Američke vlasti su raspisale za njim nalog za hapšenje zbog navodnog hakovanja kompjutera Pentagona.Per E. Samuelsen, švedski advokat osnivača "Vikiliksa" Džulijana Asanža izjavio je da je "veoma iznenađen" odlukom švedskog tužioca da ponovo otvori preliminarnu istragu po optužbama za silovanje protiv Asanža.On je rekao da je njegov klijent nevin, preneo je AP. Samuelsen je, takođe, rekao da je to "sramota" za Švedsku i da Asanž želi da pomogne u istrazi, ali da se samo boji ekstradicije u SAD, preneo je Rojters.Tužioci u Stokholmu objavili su odluku danas, mesec dana nakon što je Asanž isteran iz ambasade Ekvadora u Londonu, navodi AP. Oni su naveli da će tražiti Asanžovu ekstradiciju iz Britanije.Samuelsen je izjavio za švedsku televiziju SVT da ne razume razlog švedskog tužioca za ponovno otvaranje slučaja koji je star 10 godina.Glavni urednik VikiLiksa Kristin Hrafnson je danas rekao da će odluka švedskog tužilaštva da ponovi otvori slučaj silovanja protiv Džulijana Asanža osnivaču VikiLiksa "dati šansu da spere ljagu sa svog imena".Hrafnson je naveo i da je tužiteljka Eva-Mari Person bila pod "intenzivnim političkim pritiskom" da otvori slučaj.Prema njegovim rečima, slučaj je od početka bio "pogrešno vođen".Person je objavila odluku mesec dana pošto je Asanž uhapšen u ekvadorskoj ambasadi u Londonu.Asanžov švedski advokat Per Samuelsen rekao je da je njegov klijent nevin i da ne razume svrhu otvaranja slučaja starog 10 godina.