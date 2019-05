PARIZ

DOSTA straha izazvala je situacija u kojoj se u sredu popodne našao avion lou kost kompanije "Joon" koja pripada "Er Fransu" na letu između Pariza i Mumbaja, ali se srećom sve dobro završilo.

Erbas A340 na letu AF218 emitovao je signal da se nalazi u opasnosti i počeo je da se spušta u trenutku dok je preletao Iran. Ubrzo zatim, avion je nestao sa "Flajt radara 24" koji preko interneta prati sve letove.





Tim povodom oglasila se kompanija "Er Frans" saopštenjem kojim je potvrđeno da je posada, zbog kvara na ventilacionom sistemu, odlučila da preusmeri avion na aerodrom u Isfahanu u skladu sa procedurama koje predviđa proizvođač i shodno primeni principa predostrožnosti. Ističe se takođe da je avion normalno sleteo u Isfahan u 17 sati po našem vremenu.

Avion je poleteo u 11:21 sa pariskog aedroma Šarl de Gol – Roasi i trebalo je da se spusti u Mumbaj oko ponoći. U saopštenju se ističe da je osoblje "Er Fransa" u potpunosti bilo mobilisano oko brige za putnike na međunarodnom aerodromu u Ishfahanu. Istovremeno se izražava žaljenje zbog neugodnosti vezanih za ovu situaciju i podseća da je "stigurnost putnika i posada apsolutni prioritet".

U letilici je bilo 267 ljudi, od čega 256 putnika i 11 članova posade. Na internetu se pojavio snimak koji pokazuje da avion u ovom delu svoje putanje nije leteo uobičajenom rutom.

#AF218 update: based on revised schedule filed by Air France, #AF218 not expected to be on the ground long in Isfahan. ETD: 2100 Local time. ETA Mumbai: 0200 (+1) local time.