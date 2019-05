Tanjug | 04. maj 2019. 21:20 | Komentara: 0

Palestinski pokret Islamski džihad iz Pojasa Gaze zapratio je danas da će poremetiti takmičenje za "Pesmu Evrovizije", koje počinje za 10 dana u Izraelu, javlja "Tajmz of Izrael".Delegacije za "Pesmu Evrovizije" danas su počele da pristižu na takmičenje, koje će biti održano od 14. do 18. maja i koje će, kako se očekuje, privući hiljade turista u Izrael."Sprečićemo neprijatelja da uspe u održavanju bilo kakvog festivala, čiji je cilj da naškodi palestinskom narodu", naveo je Islamski džihad u saopštenju, objavljenom u trenutku kada su izraelske vazduhoplovne snage započele napade na više desetina meta širom Pojasa Gaze, kao odgovor na to što je 150 raketa ispaljeno na teritoriju Izraela.U saopštenju se navodi da je "otpor obavezan da odgovori na agresiju neprijatelja i da ga iznenadi".Izraelska vojska ranije danas je okrivila Islamski džihad za podsticanje trenutnog kruga nasilja u Gazi i Izraelu.Portparol izraelske vojske, potpukovnik Džonatan Konrikus, naveo je da grupa nije koordinisala napad sa Hamasom, najbrojnijom militantnom organizacijom u Gazi, ali da su obe grupe danas ispalile 150 raketa na Izrael, preneo je Rojters.On je rekao da su pripadnici Islamskog džihada, grupe koju podržava Iran, dan ranije otvorili vatru na dva pripadnika izraelskih snaga, koji su tom prilikom lakše ranjeni.Izrael je pogodio 30 meta u Gazi, uključujući i tunel džihadista.