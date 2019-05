Venecuelanski opozicioni lider Huan Gvaido ponovo je pozvao sledbenike, dan posle sukoba na ulicama Karakasa, da i danas izađu na ulice kako bi se završila, kako je rekao, "poslednja faza" svrgavanja predsednika Nikolasa Madura.S druge strane, Maduro uprkos protestima i sukobima je, posle višečasovne tišine, u televizijskom obraćanju istakao da su oni koji podržavaju Gvaida "mala grupa" čiji je plan propao, prenosi BBC.U jučerašnjim sukobima je, prema zdravstvenim zvaničnicima Venecuele, povređeno 69 ljudi, od kojih je dvoje zadobilo prostrelne rane, prenosi BBC, dok agencija Rojters navodi da je u sukobima ranjeno 100 ljudi.Venecuelanska grupa za zaštitu ljudskih prava Provea saopštila je da je 24-godišnjak fatalno pogođen tokom antivladinih protesta u gradu Vitorija.Agencija Tas s prenosi, pozivajući se na predstavnika nevladine organizacije Foro Penal, da su najmanje 83 osobe pritvorene u utorak.Prema podacima na njenom Tviteru, najviše ljudi je pritvoreno u državi Sulija - 59, a u ostalim regionima između jednog do četvoro pritvorenih, prenosi ruska agencija.U video poruci postavljenoj na društvenim mrežama u utorak uveče, Gvaido je poručio da "Maduro nema ni podršku ni poštovanje oružanih snaga"."Videli smo da protest daje rezultate. Treba da nastavimo s pritiskom", naglasio je Gvaido.Drugi opozicioni lider, Leopoldo Lopes, kojeg smatraju Gvaidovim političkim mentorom, a koji je bio u kućnom pritvoru od 2014. godine, pojavio se juče pored Gvaida.Međutim, sinoć je s porodicom viđen, najpre u čileanskoj, a potom i u španskoj ambasadi.Ministar spoljnih poslova Čilea Roberto Ampuero rekao je da je to Lopesova "lična odluka", jer on i njegova supruga Lilijan Tintori su španskog porekla.Takođe, agencije prenose da su 25 vojnika koji su bili uz Gvaida pobegli u brazilsko diplomatsko predstavništvo.U jeku sukoba u toku jučerašnjeg dana, oglasili su se na državnoj televiziji najviši vojni zvaničnici koji su iskazali lojalnost Maduru.Ministar odbrane Vladimir Padrino Lopes, uz generale, osudio je Gvaidov potez, označivši ga kao "teroristički čin" i "pokušaj državnog udara".Međutim, šef venecuelanske obaveštajne službe SEBIN Manuel Rikardo Kristofer Figuera oglasio se pismom, čija autentičnost nije potvrđena, a u kojem navodi da je oduvek bio lojalan Maduru, ali da je sada došlo vreme da se "zemlja ponovo izgradi".Kako je istakao, korupcija je postala toliko rasprostranjena da je "mnogi visokorangirani službenici praktikuju kao da je sport".Maduro se, do sada, suzdržavao da pritvori Gvaida, ali u utorak je rekao da je glavni tužilac Venecuele naložio trojici zamenika da istraže pobunu i da obećao da će biti "krivicnih prijava".U svom obraćanju Maduro je, u jednom trenutku, upitao: "Šta žele, vojnu bitku? Da li to koristi Venecueli, demokratiji, miru?"Gvaido se u januaru proglasio za privremenog predsednika zemlje i tada je dobio podršku SAD i još 50 zemalja, dok Madura takođe podržava veliki broj zemalja, uključujući Rusija i Kina.