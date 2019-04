Tanjug | 26. april 2019. 20:52 > 23:08 | Komentara: 0

SAD su sporazum potpisale 2013, ali ga nisu nikada ratifikovale.







KREMLj KRITIKUJE AMERIKANCE: SEBI DAJU PRAVO DA NEKONTROLISANO TRGUJU ORUŽJEM



Odluka SAD da istupe iz Sporazuma o globalnoj trgovini oružjem sa jedne strane naneće ozbiljnu štetu međunarodnoj bezbednosti, a sa druge će omogućiti Americi da nekontrolisano trguje naoružanjem, izjavio je danas ruski senator Franc Klincevič.



On je, takođe, rekao i da Rusija neće krenuti stopama SAD i namerava da ratifikuje taj dokument.



„Ova odluka Amerikanaca naneće ogromnu štetu međunarodnoj bezbednosti. Stvoriće se velika napetost u svetu. SAD će sada nekontrolisano da trguju oružjem i da povećaju prodaju sopstvenog naoružanja“, upozorio je on, preneo je Sputnjik.



Klincevič je dodao i da ova odluka SAD govori samo o tome da je u poslednjih nekoliko godina američko oružje postalo nekonkurentno.



„Ova odluka omogućiće SAD da primoravaju druge zemlje da kupuju njihovo oružje vršenjem pritiska, kao što je to slučaj sada sa Turskom“, zaključio je ruski zvaničnik.



Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da su SAD odlučile da povuku podršku za Sporazum o globalnoj trgovini oružjem.Ovaj sporazum reguliše međunarodnu trgovinu konvencionalnim oružjem, uključujući oružje malog kalibra, tenkove, borbene avione i brodove, preneo je AP.Tramp je izjavio da Amerika "odbacuje ovaj sporazum" i da "povlači svoj potpis" sa njega.Američki lider je ovo saopštio u Indijanapolisu, u govoru na skupu Nacionalnog udruženja za oružje, koje tvrdi da ovaj sporazum predstavlja pretnju po Drugi amandman Ustava.