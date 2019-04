Naime, tokom kratke posete američkog predsednika poznatom letovalištu na Palm biču u Floridi, federalna vazduhoplovna administracija izdala je privremenu zabranu letova u zoni od 10 milja iznad Mar a Laga.

​ Međutim, američke vazduhoplovne vojne snage morale su ipak da intervenišu jer je jedna privatna letelica ušla u zonu privremene zabrane letova. Dignuti su lovci F-16, pošto pilot te letelice nije reagovao na upozorenje kontrole letenja da se ne približava zoni privremene zabrane letova.

Američke vazduhoplovne snage saopštile su da su ka toj letelici odmah poslati lovac F- 16 i vojni helikopter, koji su uspeli brzo da „oteraju“ nezvanog gosta.

Podseća se da je uobičajena procedura da se takve zabrane letova uvode kada američki predsednik Donald Tramp svrati u svoj risort u Mar a Lagu, a navodi se i da je samo u prvoj godini, američka avijacija presrela i oterala 73 letelice.

