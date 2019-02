Novosti online | 16. februar 2019. 07:20 | Komentara: 0





Venčali su se 2007. kada je ona imala samo 18 godina. Ema je četvrta El Čapova supruga.

Dok su ga izvodili iz sudnice nakon pročitane presude da je kriv po svim tačkama optužnice zbog godina trgovine drogom, ubistava i otmica, 61-godišnji bivši kralj droge Joakin El Čapo Guzman bacio je pogled prema supruzi Emi Koronel.Uz osmeh je podigao palac pokazujući joj da ne brine.Njegova 32 godine mlađa supruga pratila ga je pokeraški mirnim licem, baš kao i svakog dana suđenja na kojem je iz drugog reda bez izraza na licu pratila šta dojučerašnji suprugovi saradnici govore o zločinima koje je počinio.Svojim dolascima Ema Koronel pokazala je da ostaje uz muža, bez obzira na sve.Baš kao što je, uostalom, poručila na društvenim mrežama nedeljama ranije, pišući, očigledno svesna izglednog doživotnog robijanja svog supruga, kako će ga zauvek voleti - šta god da se dogodi - i uvek biti tu.Njena uloga tokom suđenja bila je istaknuta - mnogi veruju kako je mlada Amerikanka, rođena na ranču u Kaliforniji, majka dve blizankinje i bivša misica, svojim istupima u javnosti i prisutnošću trebala poboljšati imidž El Čapa i možda smekšati porotu.Ali, zgodnoj crnki, koja se zaštićena velikim sunčanim naočarama i okružena El Čapovim advokatima kao telohraniteljima kroz more kamera probijala do suda, teško da je to moglo poći za rukom.Njen suprug je optužen da je krcajući Ameriku svim vrstama droge zaradio možda i 14 milijarde dolara, pritom su hiljade ljudi umrle zbog rata između bande, a istovremeno je u bogatstvu i raskoši uživala i Ema.Ema Koronel bez obzira na sve, trudila se pomoći El Čapovim braniocima.Još 2016. godine, kada je postalo jasno da će El Čapo biti izručen SAD-u, dotad tajanstvena Ema počela iznenada davati intervjue meksičkim medijima.Između ostalog, kako bi isticala da se boji za suprugov život. Ponavljala je koliko voli svog supruga - skromnog i poniznog čoveka, koliko on nju voli i koliko voli njihove ćerke blizanke.Mnogi su uvereni kako je njen glavni cilj bio sprečiti eventualnu likvidaciju svog supruga u Meksiku.El Čapovi branioci plašili su se da bi ga neko od dojučerašnjih saradnika, korumpiranih moćnika, mogao ubiti kako bi pokrio trag do sebe. Ema je intervjuom pokušala sprečiti takav ishod.Dotad se o njihovoj vezi znalo malo i bile su to priče iz druge ruke.Te je godine mlada zgodna tinejdžerka postala misica, prijavivši se za takmičenje lepote na festivalu kafe i guave.Svaka takmičarka tradicionalno imala je zadatak prirediti zabavu - ona je svoju organizovala na Sveta tri kralja.Taj je dan u grad, okružen naoružanom stražom, "ujahao" i El Čapo te javno objavio kako će je oženiti. Tako je i bilo.Ali, par se tada već poznavao. Godinu dana ranije sreli su se prvi put na "primanju" koje je održao njen otac, Ines Koronel Bareras, jedan od komandanata El Čapovog narkokartela Sinaloa.Iako su poslednjih nekoliko meseci, dok je trajalo suđenje u Njujorku, svetu pokušali prikazati svoj brak kao veliku ljubavnu priču, istina je, navodi Gardijan, da je brak sa El Čapom bio dogovoren.Sklapanjem takvog saveza osiguran je uticaj njenog oca u kartelu, a sa druge strane su osigurane i lukrativne rute u saveznoj državi Arizoni.Prvih nekoliko godina sve je funkcionisalo prema planu, ali do naglog preokreta u njenom životu došlo je 2013. kada je njen otac uhapšen zajedno sa starijim sinom, takođe mafijašem u El Čapovom kartelu, Inesom Omarom.Nije prošlo dugo da "padne" i njen mlađi brat, Edgar, koji je takođe učestvovao u poslovanju kartela. Priveden je 2015. godine jer je pomogao El Čapu u spektakularnom begu kroz tunel koji je iskopan do njegovog zatvorskog tuša.Dok je El Čapo bio u begu, njegova supruga nije se isticala. Činilo se, barem naizgled, kao da njen život poprima normalne obrise. Upisala je studije novinarstva i odlazila na predavanja u Culiacanu.Tada je prvi put istupila u javnosti, kako se veruje "odrađujući namenjenu ulogu", a mnogi tvrde da zbog sigurnosti svoje dece to radi i danas.Osim što je lobirala u javnosti u njegovu korist, tvrdeći stalno da je El Čapo samo neshvaćen te da ga treba gledati iz druge perspektive, za Emu Koronel se pričalo da je učestvovala u spektakularnom El Čapovu begu iz meksičkog zatvora.Ovaj put mu od takve pomoći nije mogla biti. Mnogi se pitaju šta će biti s njom, hoće li, sada kad više nema suprugovu zaštitu, biti u opasnosti.Stručnjaci kažu da neće biti, jer postoji nepisano pravilo o tome da se supruge i malu decu niko ne dira.