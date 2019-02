Tanjug | 09. februar 2019. 23:02 | Komentara: 0

Na arhipelagu Novaja Zemlja proglašeno je vanredno stanje zbog invazije polarnih medveda, saopšteno je iz regionalne vlade Arhangelska."Odluka da se proglasi vanredno stanje na teritoriji Novaje Zemlje doneta je 9. februara na satanku komisije. Vanredno stanje izazvano je masovnom invazijom polarnih medveda na stambena područja", saopšteno je iz regionalne vlade, prenosi TAS S.Zamenik guvernera u administraciji Novaje Zemlje Aleksandar Minajev izjavio je da se više desetina polarnih medveda okupilo u blizini tamošnjih naselja.Najmanje 52 medveda primećena su u prethodna tri meseca, a šest do deset medveda konsttnno se nalazi na teritoriji.U saopštenju se navodi da je više desetina prijava o medvedima stiglo od stanovnika, škola, vrtića i drugih, a da se ljudi plaše da napuštaju svoje domove."Roditelji se plaše da puste decu u školu", navodi se u saopštenju, prenosi TASS.Pored vrtića su ugrađene dodatne ograde kako bi deca bila bezbedna, a vojska i zaposleni se prevoze do radnih mesta specijalnim vozilima. Na celom području arhipelaga uspostavljene su patrole.Kako navodi agencija, medvedi se ne plaše sirena, pasa i patrolnih automobila, koji se inače koriste da ih oteraju.Nadzorno telo za prirodnu okolinu Rusije zabranilo je pucanje na medvede, a stručnjaci se nadaju da oružje neće biti neophodno kako bi se medvedi rasterali.Guverner Novaje Zemlje Žiganša Musin izjavio je da nikada nije video ovakvu aktivnost polarnih medveda.Stručnjaci ocenjuju za TAS S da se radi o godišnjoj migraciji ovih životinja, a da je do invazije došlo zbog obilja hrane koje mogu da pronađu u okolini naselja na arhipelagu.