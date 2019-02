Tanjug | 03. februar 2019. 16:01 | Komentara: 0

Prema Trampovim rečima, Maduro je tražio sastanak s njim, ali ga je on odbio jer su "daleko odmakli u tom procesu".

Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da postoji mogućnost slanja vojske u Venecuelu i da je odbio zahtev venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura za sastanak."To je svakako opcija", rekao je Tramp u intervjuu televiziji Si-Bi-Es, govoreći o slanju vojske u Venecuelu.Prema Trampovim rečima, Maduro je tražio sastanak s njim, ali ga je on odbio jer su "daleko odmakli u tom procesu".U istom intervjuu, predsednik SAD je rekao i da je važno zadržati američku vojnu bazu u Iraku kako bi Vašington mogao da izbliza motri na Iran."Jedan od razloga što želim da tu bazu zadržim jeste to što želim da motrim na Iran, jer je Iran istinski problem", rekao je Tramp.Na pitanje da li to znači da želi da bude u mogućnosti da napadne Iran, Tramp je odgovorio:"Ne, samo želim da imam mogućnost da motrim na Iran".Prema njegovim rečima, SAD su potrošile čitavo bogatstvo na bazu u Iraku koja je "na savršenoj lokaciji sa koje se može motriti na različite delove uzburkanog Bliskog istoka".U intervjuu za Si-Bi-Es, Tramp je, takođe, branio svoju odluku o povlačenju trupa iz Sirije, ali je odbio da kaže kada bi povlačenje trebalo da dogodi.Kako je naveo, neke od snaga koje se povlače iz Sirije biće prebačene u bazu u Iraku i "na kraju će neke biti vraćene kući".Prema Trampovim rečima, američke trupe će se u Siriju vratiti ako treba."Imamo veoma brze avione, odlične teretne avione. Možemo se vratiti veoma brzo", istakao je.Rekao je i da planira da zadrži mali kontingent trupa u Avganistanu "u obaveštajne svrhe" kako bi, u slučaju potrebe, nešto tamo preduzeo."Tamo smo već 19 godina. Želim da se borim, da pobedim i da naše sjajne trupe vratimo kući... Vreme je. Videćemo i šta se događa s talibanima. Oni žele mir, umorni su, svi su umorni. Ne volim beskonačne ratove", zaključio je Tramp.